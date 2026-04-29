Волгограду выплатят 87 млн рублей за загрязнение почвы нефтеотходами

Четвертый кассационный суд отклонил жалобы ООО «Экойл», его экс-учредителя Ольги Петрушиной и предпринимателя Владимира Бойко. Они должны заплатить городу Волгограду 87,1 млн руб. за то, что испортили почву нефтеотходами, сообщили в пресс-службе суда.

В марте 2021 года комитет по управлению госимуществом Волгоградской области заключил с господином Бойко договор аренды земельного участка площадью 1,25 га. Участок предназначался для строительства объекта нефтехимической промышленности, срок аренды — 11 лет. Спустя девять дней Бойко передал этот участок в субаренду ООО «Экойл». Компания должна была заниматься переработкой нефтесодержащих отходов, сказано в акте суда.

В определении отмечается, что хотя Ольга Петрушина значилась руководителем компании, фактически ей управлял ее отец Владимир Бойко. Установлено, с 2021-го по 2023 год сотрудники «Экойл» по указанию предпринимателя сливали опасные отходы III класса опасности на почву — и на самом участке, и за его пределами. Загрязнили около 1,4 га.

По факту загрязнения возбудили уголовное дело. Прокуратура Кировского района требовала взыскать с ответчиков больше 129 млн руб. Но Центральный суд Волгограда в сентябре 2025 года отказал: решил, что вину не доказали.

Областной суд в январе 2026 года отменил это решение. Он изучил новые документы: материалы уголовного дела, видеозаписи, показания свидетелей и расчет Росприроднадзора. Апелляция согласилась с тем, что ответчики годами неправильно утилизировали отходы и отравили почву. Сумму ущерба снизили до 87,1 млн руб., взыскали с ответчиков солидарно.

Решение обжаловали. В кассации ответчики заявили, что разлив 14 октября 2022 года они ликвидировали и выплатили ущерб в 930 тыс. руб. Также они настаивали, что земля на участке грязная с 1970-х годов, когда там еще располагалась ТЭЦ. Они также предъявили претензии к порядку отбора проб, указано в определении. Изучив жалобы, суд, однако, не нашел причин отменять решение.

ООО «Экойл» зарегистрировано в Волгограде в 2010 году. Компания занимается сбором отходов. До 2023 года юрлицо учреждала Ольга Петрушина (Бойко). Сейчас владельцем предприятия значится Виталий Мурзаев. Кресло гендиректора с июля 2025 года занимает Олег Скатков. Прошлый год «Экойл» завершил с 73-процентным снижением выручки (14 млн руб.). Компания понесла убытки в 1,2 млн руб. (-133%). С 2020 по 2026 год госпожа Петрушина учреждала ООО «Косметологический центр „Ольга“», который сейчас находится в процессе ликвидации, согласно ЕГРЮЛ.

Нина Шевченко