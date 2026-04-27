Астраханская область остается в аутсайдерах по платежной дисциплине бизнеса

Астраханская область оказалась в конце рейтинга по платежной дисциплине бизнеса в РФ. Такие данные опубликовало РИА «Новости», основываясь на статистке ЦБ за год (с 1 марта 2025-го по 1 марта 2026 года).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА «Новости» Фото: РИА «Новости»

Астраханский бизнес занял 77-ю строку в списке. Доля просроченной задолженности в регионе составила 10,35%. За год показатель уменьшился на 2,31 процентных пункта. Средний прирост корпоративного портфеля за 12 месяцев составил 24,5%. В общероссийском портфеле доля Астраханской области держится на уровне 0,13%.

Хуже ситуация обстоит Калмыкии, Ростовской области, Чечне, Карачаево-Черкесской республике, Ингушетии, Кабардино-Балкарской республике, Дагестане и Ненецком автономном округе. Среди регионов присутствия «Ъ-Средняя Волга», в конец списка также попала Саратовская область (70-е место). Улучшил позиции волгоградский бизнес (поднялся на 37-е место). Пензенская область расположилась на 21-й строке рейтинга.

Нина Шевченко