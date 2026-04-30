Мэрия Саратова заказала оценку имущества в Глебовраге для изъятия под развитие

Саратовская мэрия начала подготовку к изъятию недвижимости у собственников в Волжском районе. Муниципальное учреждение «Капитальное строительство» разместило электронный аукцион на поиск оценщика для 88 объектов в квартале, ограниченном Большой Горной, Мясницкой, 1-м Глебучевым проездом, Посадского и Горького. Заказчик готов заплатить за профессиональную оценку 3 млн руб.

Благоустройство Глебучева оврага в Саратове начнется от квартала на Горького

Фото: ИА «Общественное мнение»

Правовым основанием для изъятия выступает постановление администрации города Саратова от 13 февраля 2026 года № 3. Документ утверждает решение о комплексном развитии территории (КРТ) жилой застройки в Волжском районе. Квартал, о котором идет речь, находится в историческом центре — в границах Глебучева оврага. Ранее, в феврале 2025 года, областное министерство строительства уже утвердило изменения в проект планировки этой территории для размещения автомобильной дороги по улице Посадского — от Радищева до Горького.

Заказчик ждет от победителя аукциона документ, прошедший экспертизу в саморегулируемой организации оценщиков (СРО). Исполнитель должен включить расходы на экспертизу в свою цену. Срок оказания услуг — по заявкам заказчика с даты подписания контракта до 26 октября 2026 года. Если собственник недвижимости пойдет в суд оспаривать выкупную цену, оценщик обязан явиться в заседание в качестве третьего лица и защищать свой отчет.

В марте 2021 года консорциум Karres en Brands победил в Открытом международном конкурсе на лучшие проекты комплексного развития территорий в центре Саратова, предложив концепцию развития Глебучева оврага от улицы Горького до берега Волги. Администрация Саратова утвердила проект планировки в октябре 2022 года, а затем скорректировала его в феврале 2025 года. В ноябре 2026 года городу из областного бюджета на изъятие недвижимости в Глебовраге от Горького до Радищева выделили 300 млн руб.

