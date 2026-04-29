СВО тебе судья

Волгоградский областной суд огласил приговор предпринимателю Сергею Кибальникову, застрелившему из переделанного карабина федерального судью Василия Ветлугина в Камышине и добившему его ножом. Мотивом расправы, по данным следствия, стала ревность — супруга бизнесмена работала секретарем в том же суде, где служил господин Ветлугин. Суд признал мужчину виновным по нескольким статьям, включая убийство с особой жестокостью. Ранее осужденный заявлял о намерении после постановления приговора отправиться на СВО.

Волгоградский областной суд 29 апреля приговорил к 22 годам колонии строгого режима 48-летнего предпринимателя Сергея Кибальникова. Он признан виновным в убийстве федерального судьи Василия Ветлугина в Камышине (п. «д», п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), а также в уничтожении имущества, переделке оружия и незаконном обороте боеприпасов (ч. 2 ст. 167, ч. 1 ст. 222, ч. 1 ст. 223 УК РФ), сообщили “Ъ” в пресс-службе суда. Ранее Сергей Кибальников признал вину.

Фигуранта задержали 14 августа 2025 года на выходе из Камышинского городского суда, сообщала пресс-служба регионального ГУ МВД. По данным следствия, в тот вечер он тяжело ранил судью Ветлугина из карабина «Сайга».

Пули попали в спину пострадавшего. Как ранее стало известно “Ъ”, предприниматель добил жертву ножом, а затем отрезал судье половой орган и воткнул оружие в глаз. Также он повредил автомобиль судьи.

На следующий день СУ Следственного комитета РФ (СКР) по Волгоградской области возбудило уголовное дело. О деталях расследования докладывали лично главе СКР Александру Бастрыкину. Вопреки изначальной информации в СМИ, в ведомстве подчеркнули, что фигурант не являлся участником СВО, а занимался бизнесом в сфере пассажирских перевозок.

Мотивом же убийства стала ревность.

Супруга предпринимателя Елена Кибальникова работала секретарем в том же Камышинском горсуде, где служил судья. Сергей Кибальников посчитал, что его жена изменяет ему с Василием Ветлугиным. При этом ранее Сергей Кибальников и судья уже пересекались в правовом поле: в 2019 году господин Ветлугин удовлетворил иск бизнесмена к покупателю его катера.

23 апреля в Волгоградском облсуде прошли прения сторон. Гособвинение запросило для подсудимого Сергея Кибальникова 23 года колонии с последующим ограничением свободы на полтора года и штраф 180 тыс. руб. Сторона защиты просила изменить квалификацию убийства, совершенного с особой жестокостью и общественно опасным способом, на ч. 1 ст. 105 УК РФ. Это более мягкая статья с максимальным сроком наказания.

Сам Сергей Кибальников заявил о намерении после оглашения приговора подписать контракт с Минобороны РФ и отправиться на СВО, сообщали региональные СМИ.

Помимо срока судья Виктория Плотицина назначила Сергею Кибальникову полтора года ограничения свободы после выхода из колонии и штраф в размере 120 тыс. руб. Дополнительно его обязали выплатить 7,5 млн руб. морального вреда семье убитого, возместить расходы на ремонт поврежденного автомобиля в размере 330 тыс. руб. и компенсировать затраты на похороны на сумму 108 тыс. руб. С защитой осужденного связаться не удалось.

Нина Шевченко, Астрахань