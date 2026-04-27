V1.RU: Глава зарубежного направления «Яндекса» погиб на рыбалке под Волгоградом

В числе погибших в Светлоярском районе Волгоградской области рыбаков был топ-менеджер зарубежного направления «Яндекса» Сергей Лойтер, сообщает V1.RU. Его тело было обнаружено 25 апреля. Ранее стало известно, что лодка с мужчинами пропала во время шторма 24 апреля.

Река Волга в Наримановском районе Астраханской области

Река Волга в Наримановском районе Астраханской области

По информации СМИ, в лодке также находился тесть Сергея — президент торгово-промышленной группы «БИС», крупный волгоградский бизнесмен Александр Назаров. Его тело до сих пор не найдено.

Тела еще двух рыбаков — друга бизнесмена, а также его личного водителя — были найдены и извлечены из воды 24–25 апреля. Волгоградский СО на транспорте Западного МСУТ СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).

Собеседник издания V1.RU рассказал, что на голове водителя обнаружены травмы. По предварительным данным, они возвращались с рыбалки и либо перевернулись, либо обо что-то ударились. Известно, что у господина Назарова есть две яхты, но рыбачили мужчины на небольшой лодке «Астраханке».

Тело господина Лойтера транспортируют в Москву. По данным из открытых источников, 42-летний гражданин Литвы является гендиректором подразделения ИИ, рекламных технологий и поисковой оптимизации в Yango Group. С 2022-го по 2024 год Сергей Лойтер занимал должность коммерческого директора в «Яндексе». В мае 2024 года он перешел в Yango, где работал по настоящее время.

