Саратовские депутаты обязали инвесторов делиться квартирами с муниципалитетами

Инвесторов обяжут безвозмездно передавать муниципалитетам часть жилья в обмен на получение земли без торгов. Соответствующие изменения в региональный закон «О земле» приняли депутаты на заседании Саратовской областной думы.

Заместитель министра строительства и ЖКХ Саратовской области Наталия Согомонова рассказала, почему потребовалось изменить статью 16 закона «О земле». По старой редакции инвестор обязан был безвозмездно передавать муниципалитету не менее 50% общей площади жилых помещений, а в новой — не менее 5% от общего количества квартир.

Старые правила оказались невыгодными для инвесторов. С 2018 года в регионе не реализовали ни одного масштабного инвестпроекта. При этом Саратовская область нуждается в развитии жилищного строительства и поддержке строительной отрасли. При подготовке поправок в минстрое опирались на опыт других регионов.

В прежней редакции на жилье имели право граждане, чьи жилые помещения признаны непригодными для проживания. Теперь на жилье смогут претендовать и другие категории нуждающихся. В частности, страдающие хроническими заболеваниями и дети-сироты.

Депутаты не поняли, почему земля на таких условиях отдается без торгов. Нет ли в этом коррупционных рисков? Госпожа Согомонова ответила, что многоквартирные дома должны строиться вместе с социальной и инженерной инфраструктурой. При проведении торгов соблюдать это условие не всегда возможно. Поэтому законодательство и предусматривает такую форму предоставления земельных участков — с условием инвестиционной нагрузки и решением государственных задач в отношении отдельных категорий граждан.

Что касается увеличения процента безвозмездно передаваемой жилой площади, то в минстрое посчитали это нецелесообразным. При более высоком проценте инвесторам станет невыгодно реализовывать свои проекты.

Большинство депутатов проголосовали за законопроект и приняли его.

Татьяна Смирнова