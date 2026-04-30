Как чугун по пластику

Суд в Марксе приговорил бывшего главу района Дмитрия Романова к трем годам колонии общего режима, его экс-заместителя Вячеслава Шевелу — к двум годам. Они признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями при замене канализационных труб в Марксе, ущерб оценен в 78 млн руб. Подсудимые вину не признали и намерены обжаловать приговор.

Марксовский городской суд 30 апреля огласил приговор экс-главе района Дмитрию Романову и его бывшему заместителю Вячеславу Шевеле. Судья Тимур Алимбеков признал их виновными в злоупотреблении должностными полномочиями с тяжкими последствиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили в пресс-службе суда. Подсудимые вину не признали. Ранее прокуратура требовала лишить фигурантов свободы на семь и шесть лет соответственно.

Уголовное дело касалось замены коммуникаций в Марксе, которые арендует местное ООО «Водоканал». В 2020 году предприятие заключило контракт с ООО «Дена» на капремонт системы водоотведения. Старые чугунные трубы заменили на пластиковые.

Следствие посчитало, что экс-глава Марксовского района Романов и его заместитель Шевела знали, что демонтированный чугун уходит коммерсантам в оплату работ. А в августе 2025 года на одном из участков случилась разгерметизация. Ущерб, по версии СК, составил 78 млн руб. Чиновников обвинили в подрыве надежности системы канализации и угрозе загрязнения водных ресурсов.

Ранее адвокат Дмитрия Романова Илья Курапов заявлял о множестве несостыковок в обвинении — от утверждения, что глава района знал о работах, до выводов экспертиз без гидравлических расчетов.

В декабре 2024 года за те же действия осудили и.о. гендиректора «Водоканала» Сергея Данилова, который заключил договор на замену канализации и оплатил работы чугунными трубами. Ущерб по его делу оценили в 4,5 млн руб. Данилов признал вину и получил год исправительных работ с удержанием 10% зарплаты в доход государства. В акте суда отмечалось, что Данилов работы с администрацией не согласовывал и проектную документацию не разрабатывал. Защита Романова настаивала, что данный факт опровергает довод обвинения о том, что глава района знал о ремонте.

Адвокат также отметил, что в суде не представлено доказательств, как именно его подзащитный должен был контролировать работы, не являясь специалистом и не заключая контрактов. Кроме того, защита не понимала, как следствие подсчитало объем вреда в 2 тыс. кв. м от разгерметизации, если отбор проб почвы не производился.

«Никто из представителей защиты так и не понял, к каким именно последствиям привели действия или бездействие Дмитрия Романова и его заместителя, если, как утверждает обвинение, система канализации до реконструкции находилась в аварийном состоянии, а на момент рассмотрения дела судом, по заключению экспертов, система канализации находится в работоспособном состоянии», — сообщил Илья Курапов.

Дмитрий Романов приговорен к трем годам колонии общего режима, Вячеслав Шевела — к двум годам. Обоим на срок от двух с половиной до трех лет запрещено занимать должности с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями на госслужбе и в органах местного самоуправления. Господин Курапов назвал решение суда незаконным. «На оглашение приговора пришли десятки жителей Марксовского района, чтобы поддержать Дмитрия Романова, в зале не было места»,— сказал адвокат и добавил, что намерен обжаловать приговор.

Нина Шевченко