Выручка пензенской мебельной компании «Лером» упала на 10%, активы — на 4%

Пензенская мебельная компания «Лером» представила бухгалтерскую отчетность за 2025 год. Выручка снизилась на 10% по сравнению с 2024 годом, активы уменьшились на 4%, чистая прибыль сменилась убытком.

ООО «Мебельная компания „Лером“» работает с 1997 года. Компания зарегистрирована в Заречном Пензенской области. Учреждают юрлицо Роман Лега и застройщик ООО «Лером» (полностью принадлежит предпринимателю). Продукция производителя (мебель для гостиных, спален, детских, прихожих) поставляется во все регионы РФ, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья, указано на сайте «Лерома». Дилерская сеть насчитывает около 1,2 тыс. мебельных салонов. Площадь производственно-складского комплекса предприятия составляет более 160 тыс. кв. м. По данным за 2025 год, на фабрике трудятся 835 сотрудников.

В прошлом году выручка компании достигла 3,92 млрд руб., а чистый убыток составил 114,13 млн руб. Годом ранее компания заработала на 145% больше, получив прибыль в 250,9 млн руб.

Балансовая стоимость активов на конец отчетного периода — 4,48 млрд руб., что на 182,87 млн рублей (4%) меньше, чем годом ранее. Уставный капитал остается неизменным с 2009 года — 1,2 млн руб. Долговая нагрузка и структура капитала остаются стабильными. Дебиторская задолженность составила 397 млн руб. (-11%), кредиторская — 353 млн руб. (-2%).

В качестве факторов снижения финансовых показателей аналитики называют ослабление спроса на мебель, рост себестоимости производства, а также усиление конкуренции со стороны федеральных сетей и маркетплейсов, сообщило сетевое издание RuNews24.

Нина Шевченко