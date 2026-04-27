Вице-губернатор и первый зампред сохранили посты в пензенском правительстве

В Пензенской области начала работу комиссия по оценке деятельности региональных министерств и ведомств. Ее возглавил глава региона Олег Мельниченко, сообщает официальный Telegram-канал губернатора. Члены комиссии будут работать с кадровым резервом и подбирать кандидатуры на руководящие посты.

Мельниченко объявил о кадровых перестановках в региональном правительстве

Фото: t.me / omelnichenko

Сегодня на заседании регионального правительства господин Мельниченко сообщил о том, что за Сергеем Федотовым и Виктором Кувайцевым сохранены должности вице-губернатора и первого зампреда правительства. Любовь Финогеева теперь будет совмещать должность руководителя регионального минфина с постом зампреда пензенского правительства. Она также будет курировать мингосимущества и министерство по тарифному регулированию и госзакупкам.

На прошлой неделе Олег Мельниченко отправил в отставку региональное правительство. Решение связано с необходимостью повысить исполнительскую дисциплину и качество реализации задач. Старый состав кабмина продолжит работать в статусе врио до назначения новых министров.

Марина Окорокова