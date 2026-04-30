Бессмертный полк в Саратове пройдет в онлайн-формате ради безопасности
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил об отказе от массовых шествий и салютов в День Победы. Решение принято из соображений безопасности, отметил чиновник.
Акция «Бессмертный полк» в Саратове не состоится в привычном очном виде. Организаторы переводят ее в онлайн и альтернативные форматы.
Жителям предложили разместить снимки родственников-фронтовиков на окнах и машинах. Также можно рассказать их истории в социальных сетях.
Для ветеранов ВОВ школьники и активисты проведут для них мини-парады и концерты во дворах домов. В регионе также запланированы патриотические встречи для детей и молодежи. В них примут участие ветераны специальной военной операции.