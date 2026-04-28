ФАС раскрыла картель дорожников на 2,2 млрд руб. в Волгоградской и Ростовской областях

В Волгоградской и Ростовской областях раскрыт картельный сговор на дорожное строительство на сумму 2,2 млрд руб. Четыре хозяйствующих субъекта нарушили антимонопольное законодательство, сообщает ТАСС со ссылкой на ФАС России.

В Волгоградской и Ростовской областях нашли картельный сговор

Нарушителями закона о конкуренции признаны ООО «Дорстрой», ООО «Дорожник» и два индивидуальных предпринимателя. По данным ФАС, они заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен в 13 госзакупках. Тендеры проводились с 2018 по 2023 год. Картельный сговор выявлен с помощью ГИС «Антикартель».

Антимонопольщики отметили, что аукционы проводились на строительство, ремонт и содержание автомобильных дорог местного и федерального значения в Волгоградской и Ростовской областях. Для подготовки и участия в тендерах участники картеля использовали единую инфраструктуру, заключая между собой договоры субподряда и предоставляя займы. Кроме того, субъекты сговора поставляли между собой товары и предоставляли друг другу в аренду транспорт.

ФАС наложит на бизнесменов оборотные штрафы. Кроме этого, ведомство передаст материалы дела правоохранителям для решения вопроса об уголовном преследовании.

Марина Окорокова