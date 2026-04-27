Закопать экс-главу

В Марксе завершились прения по уголовному делу в отношении экс-главы района Дмитрия Романова и его заместителя Вячеслава Шевелы. Им вменяют злоупотребление должностными полномочиями, связанное с капремонтом канализационных труб, с ущербом в 78 млн руб. Прокуратура требует лишить фигурантов свободы на семь и шесть лет, соответственно. Защита указывает на ошибки в обвинении. По мнению адвоката Ильи Курапова, Дмитрий Романов не знал о проводимом капремонте. Это подтверждает и приговор бывшему и.о. гендиректора ООО «Водоканал» Сергею Данилову, осужденному за злоупотребление с теми же трубами, но с ущербом в 17 раз меньше вменяемого фигурантам сейчас.

Фото: Ольга Симонова Илья Курапов, защищающий Дмитрия Романова (слева на фото), указал на множество несостыковок в обвинении

В Марксовском городском суде Саратовской области завершились прения по делу экс-главы района Дмитрия Романова и его заместителя Вячеслава Шевелы. Их обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). 30 апреля судья Тимур Алимбеков намерен огласить решение.

Уголовное дело связано с заменой труб в Марксе. Местное ООО «Водоканал», арендующее канализационные сети в городе, в 2020 году заключило контракт с ООО «Дена» на капремонт системы водоотведения. Во время работ чугунные трубы заменили на пластиковые.

Как считает СУ СКР по Саратовской области, Романов и Шевела были осведомлены о работах, а также о передаче демонтированных труб в собственность коммерческой организации в счет выполненных работ. Это якобы привело к тяжким последствиям для граждан и администрации Марксовского района «в виде подрыва надежности и эффективности работы указанных сооружений канализации и охраны водных ресурсов от загрязнения сточными водами».

В августе 2025 года один из участков разгерметизировался. Сумма вменяемого Романову и Шевеле ущерба — более 78 млн руб.

По мнению Ильи Курапова, защищающего Дмитрия Романова, в обвинении экс-главы имеется множество несостыковок. Начиная от позиции следствия, что глава района знал о проводимых работах, заканчивая выводами экспертиз без точных гидравлических расчетов.

Ранее, в конце 2024 года, за злоупотребление полномочиями осудили бывшего и.о. гендиректора марксовского ООО «Водоканал» Сергея Данилова, который и заключил договор на замену канализации, а сами работы компании «Дена» оплатил вышеуказанными чугунными трубами. Сумма ущерба в его деле, однако, гораздо ниже — 4,5 млн руб. Вину Данилов признал и получил год исправительных работ с удержанием ежемесячно из заработной платы 10 % в доход государства.

Из судебного акта, размещенного на сайте Марксовского городского суда, следует, что и.о. гендиректора водоканала с администрацией работы не согласовывал и проектную документацию не разрабатывал. Таким образом, это опровергает текущие доводы обвинения о том, что Дмитрий Романов как глава района знал о ремонте.

Господин Курапов сообщил, что на суде не представлено доказательств, каким образом его подзащитный обязан был лично контролировать ход работ, если не является специалистом в этой сфере и не заключал никаких контрактов на капремонт труб. Кроме того, неясно, как следствие подсчитало объем вреда в 2 тыс. кв. м от разгерметизации участка трубопровода, если отбор проб почвы не производился.

«Никто из представителей защиты так и не понял, к каким именно последствиям привели действия или бездействия Дмитрия Романова и его заместителя, если, как утверждает обвинение, система канализации до реконструкции находилась в аварийном состоянии, а на момент рассмотрения дела судом, по заключению экспертов, система канализации находится в работоспособном состоянии», — сообщил Илья Курапов.

В рамках уголовного дела было проведено три экспертизы. По заключению специалистов, система канализации сейчас выполняет свои функции. Как стало известно «Ъ — Средняя Волга», в Марксовском районе до замены труб ежегодно выявлялось около 300 коммунальных аварий. На совещании у главы района Данилов не заявлял о капремонте системы водоотведения с заменой труб, которые позже будут фигурировать в обоих уголовных делах. Это преподносилось как обычная ликвидация аварийной ситуации — соответственно, никакую проектную документацию Данилов не предоставлял.

Эксперты предположили, что срок службы новых коммуникаций может составить десятки лет. Рассчитать точно его можно по результатам гидравлических расчетов, которые эксперты, однако, не провели. В то же время срок эксплуатации чугунных труб, проложенных в 1980-х годах, к настоящему времени уже практически полностью бы истек.

Рассчитанная стороной обвинения сумма ущерба в 78,5 млн руб., как считает адвокат, складывается из стоимости демонтажа существующей, хорошо работающей системы канализации (что также подтверждено показаниями свидетелей) и стоимости укладки новых чугунных труб. Однако такое расходование денежных средств явно нельзя признать экономически обоснованным и целесообразным, отметил защитник.

«Чугунные трубы при ремонте и строительстве систем водоотведения не используются уже более 20 лет», — подчеркнул адвокат.

Гособвинение запросило семь лет колонии общего режима для Дмитрия Романова и шесть лет лишения свободы для второго фигуранта. Защита и сами подсудимые надеются на оправдательный приговор.

Ранее «Ъ — Средняя Волга» сообщал, что собственники сетей водоснабжения и водоотведения в Марксе решили отказаться от коммунальной инфраструктуры и передать имущество на баланс района. Соответствующее письмо направлено нынешней главе Вере Прохоровой. Это несмотря на то, что ранее собственники сетей выступали против изъятия, инициированного прокуратурой Саратовской области. Судебный спор дошел до Верховного суда РФ.

Ольга Симонова