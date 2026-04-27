Пензенский бизнес стал одним из лидеров РФ по платежной дисциплине

Компании Пензенской области заняли 21-е место в рейтинге регионов России по платежной дисциплине бизнеса. Статистику опубликовало РИА «Новости».

Доля просроченной задолженности пензенских юрлиц составила на 1 марта 2026-го года 1,71%. Показатель вырос за год на 0,26%. Средний прирост корпоративного портфеля — 12,7%. Регион занимает 0,27% в общероссийском корпоративном портфеле.

Хуже ситуация в Саратовской и Астраханской областях — 70-е и 77-е место соответственно. Волгоградскую область поместили на 37-ю строку. Лучше всего дела обстоят в Чукотском АО — 0,02% просроченных платежей. Самые низкие показатели в Ненецком АО — 45,21%.

Дарья Васенина