Бусаргин подписал документы о сокращении чиновников в трех саратовских ведомствах

В Саратовской области сокращают штатную численность минэкономразвития, минкульта и минтранспорта. Губернатор Роман Бусаргин подписал соответствующие постановления. Документы были опубликованы накануне.

Фото: Правительство Саратоской области

В министерстве экономического развития региона число сотрудников сокращается со 106 до 101 человека. В минкульте уберут 2 штатные единицы. В минтранспорте сократят двух человек: вместо 48 в ведомстве останется 46 госслужащих.

Ранее Роман Бусаргин объявил о сокращении на 10% числа региональных чиновников. Оно пройдет в два этапа. До 1 мая и до 1 сентября текущего года руководители должны подготовить и внести на утверждение регионального правительства проекты нормативных актов по сокращению штата. До 15 мая и до 15 сентября 2026 года подчиненных уведомят о возможном увольнении.

До 1 января 2027 года штатную численность госорганов нельзя будет увеличить.

