Детские сады станут бесплатными в Саратовской области

Все детские сады в Саратовской области станут бесплатными. Об этом 30 апреля сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Симонова Фото: Ольга Симонова

Председатель ГД уточнил, что нововведение будет действовать с 1 сентября. По его словам, на это нужен дополнительный 1 млрд руб. из бюджета.

По мнению господина Володина, бесплатные детсады необходимы в Саратовской области, поскольку зарплаты в регионе ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. Спикер считает, что это решение повлияет на демографическую ситуацию в регионе.

Нина Шевченко