Главные новости за 2 – 6 февраля. Саратов, Волгоград, Пенза, Астрахань

Саратовская область

Глава Балашовского района Михаил Захаров покинул пост.

Холдинг «Севергрупп» Алексея Мордашова выкупил у самого себя завод Bosch в Энгельсе.

В Саратовской области введут бесконтактную оплату проезда через «Яндекс Go».

В файлах Эпштейна упоминаются Саратов, Волгоград, Пенза и Астрахань.

В Саратове будут судить 18 человек за организацию незаконной миграции. В августе 2023 года саратовец предложил 17-ти знакомым заняться организацией незаконного въезда иностранцев.

Суд обязал собственника «Особняка Деконских» в Саратове сохранить памятник.

Строительство школы в сквере «Территория детства» в Саратове признали законным.

Землю самарского бизнесмена Алексея Шаповалова в центре Саратова за 450 млн руб. изъяли в госдоход из-за коррупционной схемы.

В Саратовской области строят мукомольный завод с инвестициями 600 млн руб.

В Саратове допросили потерпевшего по делу экс-главы КБПА Максима Шихалова.

В Саратовской области за прошлый год отремонтировали восемь домов-памятников.

В Саратовской области не хватает 6 млрд руб. на капремонт многоэтажек.

Росприроднадзор требует 412 млн руб. за загрязнение пруда-отстойника в Балакове.

Из-за действий инженера строительство скоростного трамвая в Саратове подорожало на 3 млрд руб.

Волгоградская область

Облсуд утвердил приговор волгоградским депутатам за мошенничество с ОСАГО.

Суд в Москве засекретил дело экс-замначальника департамента экономического развития и инвестиций мэрии Волгограда Анны Елисеевой.

Вице-президент «Лукойла» стал представителем губернатора Волгоградской области по промышленности.

В Волжском выставили на торги недострой осужденного экс-депутата Госдумы.

Почта России подтвердила планы о продаже круглого зала главпочтамта в Волгограде.

Пензенская область

Похитителей пензенца, тело которого ищут, подозревают в убийстве таксиста в Москве.

Бизнесмен Олег Фомин судится с УФАС из-за цены аренды опоры для провайдеров. Господин Фомин приобрел порядка 2 тыс. опор в областном центре в 2019 году с торгов в ходе банкротства МУП «Пассажирские перевозки Пензы».

В Пензе работу шести маршрутов за 10 млн руб. обеспечит бизнесмен Руслан Фомин.

Пензенская область стала второй в России по догазификации.

Срыв закупок в пензенском онкодиспансере оставил более 30 пациентов без лекарств.

Астраханская область

«Редевелопмент» из Москвы обязали отреставрировать астраханскую электростанцию, признанную объектом культурного наследия.

Астрахань и Волгоград вошли в число лидеров по открытости парламентов.

Петр Глушнев избран главой Южного центра судостроения и судоремонта ОСК.

Астрахань добилась снижения сбросов воды с Волжской ГЭС для защиты рыбных запасов.

На нацпроекты в Астраханской области выделили 8,3 млрд руб. в 2026 году.

В Астрахани планируют построить три ФОКа за 2,2 млрд руб. по концессионным соглашениям.

Астраханская область может стать площадкой для первого запуска частной ракеты Kamchatka-1.

Минприроды Кубани подало в суд на владельца астраханского танкера «Волгонефть-239».

Кассация утвердила приговор руководству астраханского «ЭКОприюта».

