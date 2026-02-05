Строительство школы в сквере «Территория детства» в Саратове признали законным

Первый кассационный суд в Саратове 5 февраля признал законным строительство школы в микрорайоне Молодежный Саратова. Судебная коллегия отклонила жалобу активистов, пытавшихся оспорить возведение учебного заведения на части сквера «Территория детства», на решения Саратовского облсуда и Четвертого апелляционного суда.

Конфликт начался более года назад, когда для решения проблемы переполненной местной гимназии №75 власти выбрали единственный, по их словам, возможный участок — неиспользуемую часть муниципального сквера. Губернатор Роман Бусаргин обосновал этот выбор тем, что одни площадки были слишком дорогими, другие — юридически недоступными, третьи — непригодными по нормативам.

Ранее господин Бусаргин сообщал, что регион получил предложение о продаже участка бывшего завода «Карат плюс», которым с 2006 года владеет компания бизнесмена Алексея Шаповалова ООО «Самарский деловой мир». Земля была потенциально пригодной для строительства школы, однако, как заявил губернатор, цена за площадь составляла половину от стоимости госпроекта — около 500 млн руб.

Вчера Октябрьский районный суд Самары изъял участки Алексея Шаповалова в доход государства. Рыночная стоимость земли общей площадью более 28 га составила около 450 млн руб. Суд установил, что в 2003 году территории были незаконно выведены из госфонда, а в 2006 году перешли в собственность бизнесмена.

В апреле 2025 года региональный минстрой издал приказ, который изменил зонирование части сквера «Территория детства» — территория была переведена из рекреационной зоны в зону общественно-деловой застройки (ОД-1). Активисты пытались оспорить этом в суде. Однако в июле прошлого года Саратовский областной суд признал действия минстроя законными, согласившись с позицией властей о том, что свободной и пригодной муниципальной земли для школы в районе больше нет. В октябре решение устояло в Четвертом апелляционном суде, а теперь и в кассации.

Тем временем строительство школы на 1,1 тыс. мест уже идет. Контракт на 1,3 млрд руб. управление капстроительства региона заключила с ООО «ППС «Лесстр» в мае прошлого года. Согласно документации, общая площадь школы составит около 21,1 тыс. кв. м. В комплекс войдут основное здание площадью 19,1 тыс. кв. м, бассейн - 1,6 тыс. кв. м и отдельно стоящий блок с лестницей и лифтами. Здание будет иметь переменную этажность — 4-5 этажей. Ввод в эксплуатацию запланирован на 27 августа 2027 года.

«Сквер и его историческая часть будут сохранены и, как проговаривал ранее, будут развиваться как с точки зрения благоустройства, так и насыщения. Там уже начали высаживать новые деревья. С учетом дополнения общедоступным многофункциональным спортивным ядром в будущем там появится еще больше возможностей для отдыха взрослых и детей», — отмечал господин Бусаргин.

ООО «ППС «Лесстр» зарегистрировано в 1998 году в Саратове. Компания занимается строительством жилых и нежилых зданий. С 2014 года кресло гендиректора занимает Леонид Гафанович, ему же принадлежит 75% доли ООО, еще 25% - Анне Гафанович. Они таже вместе учреждают ООО СЗ «Дубль Л-Риэлт». Господин Гафанович также владеет 50% в ООО «Саратовский завод строительных материалов». За 2024 год оборот предприятия по строительству «Лесстр» составил 3,2 млрд руб., чистая прибыль — 136 млн руб. В портфолио компании имеется 35 госконтрактов на 13 млрд руб., из них на стадии исполнения находятся четыре на 3,2 млрд руб.

Нина Шевченко