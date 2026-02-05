В Саратове допросили потерпевшего по делу экс-главы КБПА Максима Шихалова

В Кировском районном суде Саратова 4 февраля прошло очередное заседание по делу бывшего гендиректора АО «Конструкторское бюро промышленной автоматики» Максима Шихалова и его первого заместителя Владимира Пожарова. Им вменяют растрату, Пожарову дополнительно мошенничество, оба подсудимых вину не признают. Судья Дмитрий Кочетков ведет процесс.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заседание прошло в Кировском районном суде

Фото: Ольга Симонова Заседание прошло в Кировском районном суде

Фото: Ольга Симонова

Один из потерпевших по делу, экс-руководитель предприятия Владимир Чернышкин, настаивает на том, что в эпизоде о растрате фигурирует договор лизинга автомобиля, хотя на самом деле машина бралась в аренду. Чернышкин, ранее осужденный за махинации на КБПА, уверен, что как акционер лишился 210 тыс. руб., когда предприятие в 2017 году взяло в лизинг Mercedes. На одном из прошлых заседаний он заявил, что покупка автомобиля нанесла урон акционерам, потому что была совершена за счет прибыли АО, из-за чего дивиденды уменьшились. Сумму в 210 тыс. руб. он обосновал, сложив возможную прибыль от своих привилегированных акций и акций жены — всего 7%. Сторона защиты заявила, что сумма завышена и составляет порядка 3,6 тыс. руб.

В материалах дела фигурирует именно аренда автомобиля, но никак не лизинг, заявила адвокат Максима Шихалова Татьяна Шилова. Она спросила потерпевшего, почему тот продолжает говорить про лизинг. «Я склонен верить следователю. Если он ввел меня в заблуждение — к нему все претензии», — отметил потерпевший. Он также признал, что гендиректор не мог взять автомобиль в аренду без согласия совета директоров.

Суду осталось допросить еще одного потерпевшего — начальника правового отдела КБПА Тимофея Юркина. Ранее на заседании 25 декабря он и еще один потерпевший поддержали сторону защиты Максима Шихалова в вопросе о возвращении дела прокурору из-за множества нарушений. Однако судья отклонил ходатайство.

Максим Шихалов находится под стражей уже десять месяцев. В течение первых семи его обвиняли в злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Уголовное дело в итоге прекратили за отсутствием состава преступления, но из СИЗО не выпустили. В декабре 2025 года суд продлил арест на шесть месяцев, несмотря на заявления защиты о плохом здоровье обвиняемого и наличии у него на иждивении семилетней дочери.

Ольга Симонова