Вавилонские столбы

Экс-депутат Пензенской городской думы, бизнесмен Олег Фомин судится с региональным УФАС из-за цен на аренду столбов для линий связи. Ими пользуются в том числе федеральные телекоммуникационные сети. Господин Фомин приобрел порядка 2 тыс. опор в областном центре в 2019 году с торгов в ходе банкротства МУП «Пассажирские перевозки Пензы». УФАС по жалобе одного из провайдеров нашла ценовую политику подследственного Олега Фомина и его партнера Николая Кривозубова противоречащей антимонопольному законодательству, однако предприниматели оспорили решение в суде. Первая инстанция истцам отказала, теперь они подали апелляционную жалобу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Олег Фомин купил порядка 2 тыс. столбов в Пензе в 2019 году

11-й Арбитражный апелляционный суд (11 ААС, Самара) принял к рассмотрению апелляционную жалобу по иску ИП Олега Фомина и ИП Николая Кривозубова к УФАС по Пензенской области. 18 декабря 2025 года судья АС Пензенской области Марина Займидорога отклонила требование коммерсантов отменить предупреждения об устранении нарушений антимонопольного законодательства. «Ъ-Средняя Волга» нашел подробности в картотеке арбитражных дел.

Олег Фомин — дважды депутат Пензенской городской думы. Транспортные компании предпринимателя — ООО «Транспорт Пензы», ООО «Дилижанс Экспресс», ООО «Дилижанс Групп», ООО «Кузнецкая транспортная компания» и ООО «Дилижанс Авто 7» — по сей день осваивают большую часть бюджета Пензенской области на пассажирские перевозки. Ныне организациями владеет брат фигуранта, также бывший депутат гордумы, Андрей Фомин.

В феврале 2019 года Олегу Фомину выдвинули обвинение в выводе порядка 900 млн руб. при банкротстве саратовского авиазавода — дело до сих пор не дошло до суда. В одно производство объединили дела о мошенничестве при банкротстве СМУП «Пензалифт» и незаконном возмещении НДС за покупку автобусов на деньги, предположительно также мошеннически полученные при банкротстве Волгоградского судостроительного завода. Господин Фомин находится под домашним арестом.

ИП Николай Кривозубов, как и его партнер Олег Фомин, специализируется преимущественно на перевозках. По данным Rusprofile, на данный момент коммерсант владеет 17 организациями (всего за время деятельности имел 29 компаний). Помимо обычных и грузовых перевозок, такси, господин Кривозубов занимается ремонтом и строительством дорог, выращиванием зерновых культур, изучением конъюнктуры рынка, производством подшипников и др.

За время деятельности коммерсант владел долями в 29 компаниях. Он занимался недвижимостью, производством пиломатериалов и комбикорма, проведением азартных игр и организацией пари, а также иным денежным посредничеством и др. Среди прочего предприниматель был учредителем прихода храма-часовни Георгия Победоносца в Бессоновке Пензенской области.

В 2024 году суммарная выручка организаций господина Кривозубова составила 486 млн руб. (+21% год к году). Прибыль — 86 млн руб. (против убытка в 91 млн руб. годом ранее). Суммарная стоимость долей коммерсанта прибавила в 2024 году 3% (393 млн руб.).

ИП Фомин и Кривозубов приобрели опоры контактной сети троллейбусов «на основании договора купли-продажи социально значимых объектов от 22 февраля 2019 года». Сеть проходит в центре Пензы по следующим улицам: 8 Марта, Аустрина, Байдукова, Бекешская, Володарского, Дзержинского, Дружбы, Калинина, Карпинского, Кирова, Клары Цеткин, Коммунистическая, Кривозерье, Ленина, Ленинградская, Литвинова, Луначарского, Максима Горького, Мира, Октябрьская, Плеханова, Попова, Пушкина, Свердлова, Совхозная, Стасова, Суворова, Тернопольская, Чаадаева, Леонова, Циолковского, Арбековский путепровод, проезд Байдукова, проспекты Победы и Строителей, Сурский мост.

После банкротства МУП «Пассажирские перевозки Пензы» (ликвидировано 30 апреля 2021 года) имущество компании продали несколькими лотами с торгов. По десятикратно меньшим против изначальной стоимости ценам комплексы приобрели связанные с истцами организации.

«С 2019 года они [предприниматели — «Ъ»] заключали с операторами связи (АО «ЭР-Телеком Холдинг», ПАО «Ростелеком», ПАО «МегаФон», ПАО «МТС», ООО «ТТК-Связь», ПАО «ВымпелКом») договоры на размещение волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на своих опорах»,— говорится в решении суда первой инстанции. Уточняется, что разным компаниям коммерсанты назначали разные цены: в 2025 году от 208 руб. за один столб в месяц для «ЭР-Телеком» до 409,2 руб. для «ТТК». Примечательно, что жалобу в УФАС подала первая из упомянутых организаций.

Общая протяженность указанной контактной сети троллейбусов превышает 81 тыс. м. Опоры ЛЭП, расположенные вдоль контактной сети троллейбусов (по вышеуказанным улицам), находятся в пользовании АО «ПГЭС», их общая протяженность — почти 4,7 тыс. м (количество опор — 155). Инфраструктура иных владельцев, которая могла бы быть использована для размещения сетей электросвязи в случае переноса их с опор контактной сети заявителей, действующих на рассматриваемом товарном рынке, отсутствует, что подтверждается ответами ПАО «Россети Волга», ООО «Сетевая Компания».

25 марта 2025 года УФАС направила истцам два предупреждения «о прекращении действий, которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства». Заявители ходатайствовали в суде о том, «что антимонопольный орган неправомерно установил в их действиях признаки доминирующего положения, поскольку аналитический отчет подготовлен с нарушениями порядка, в частности ответчиком не исключена потенциальная взаимозаменяемость товаров с учетом альтернативных способов размещения ВОЛС, в связи с чем продуктовые границы рынка были установлены необоснованно».

Суд установил, что доля предпринимателей на рассматриваемом рынке за 2024 год составила 99,59%, исходя из протяженности сети опор — 95%. «В силу п. 1 ст. 5 Закона о защите конкуренции доминирующим положением признается положение хозяйствующего субъекта (группы лиц) или нескольких хозяйствующих субъектов (групп лиц) на рынке определенного товара, доля которого на рынке превышает 50%. Учитывая вышеизложенное, антимонопольным органом по результатам анализа рассматриваемого рынка правомерно установлено, что положение ИП Кривозубова, ИП Фомина при оказании услуг по размещению на опорах контактной сети ВОЛС содержит признаки доминирования»,— решил суд.

Апелляционную жалобу рассмотрит судья 11 ААС Вадим Корастелев. Первое заседание в 11 ААС назначили на 18 февраля. Связаться с представителями истцов «Ъ-Средней Волги» не удалось.

Дарья Васенина