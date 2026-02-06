Глава Балашовского района Михаил Захаров покинул пост

Глава Балашовского района Саратовской области Михаил Захаров подал в отставку. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Господин Захаров ушел на фоне разбирательств по поводу некачественного питания в школах Балашова

Фото: t.me / Zaharov_Balashov Господин Захаров ушел на фоне разбирательств по поводу некачественного питания в школах Балашова

Фото: t.me / Zaharov_Balashov

Господин Захаров написал, что уходит с поста главы района по личным причинам, которые связаны со здоровьем. «Уверен, что Балашовский район продолжит развитие с новым руководителем», — отметил он.

Михаил Захаров покинул пост после инцидента из-за некачественного питания в школах Балашова. В конце января этого года СК возбудил дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч.1. ст. 238 УК РФ): с 12 по 21 января школьникам выдавали еду, не соответствующую нормативам безопасности. До этого директор школы №9 Балашова был уволен из-за срыва организации питания. Администрация района заключила контракты с компанией из Ейска на оказание услуг по организации горячего питания учеников 1-4 классов.

Михаил Захаров начал карьеру в 2003 году. Работал в Балашовском районном узле связи саратовского филиала ОАО «Волга Телеком», потом на нефтебазе ОАО «Саратовнефтепродукт». С декабря 2016 года по январь 2018-го был главой администрации Октябрьского МО. Через год стал заместителем главы Балашовского района Павла Петракова. С 13 ноября 2024 года возглавлял районную администрацию. Теперь обязанности главы временно исполняет первый заместитель господина Захарова Сергей Дудин.

Нина Шевченко