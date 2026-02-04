В Саратовской области введут бесконтактную оплату проезда через «Яндекс Go»

Минтранс Саратовской области, региональное минцифры, «Яндекс Go» и оператор оплаты проезда «Сервис М» подписали соглашение о внедрении бесконтактной оплаты проезда в общественном транспорте с помощью мобильного приложения. Об этом сообщили в пресс-службе областного минтранса.

Так будет выглядеть бесконтактная оплата проезда в городском транспорте через «Яндекс Go»



После запуска проекта пассажиры смогут покупать билеты в автобусах, троллейбусах, трамваях и на речном транспорте непосредственно в приложении «Яндекс Go» через Bluetooth, без использования наличных или банковской карты. Интеграцией сервиса займется оператор «Сервис М».

Как отметил министр транспорта региона Николай Сергеев, новая опция должна повысить удобство общественного транспорта для пассажиров, которых в области насчитывается около 230 тыс. в день. Услуга уже работает в нескольких городах России, включая Ярославль и Оренбург.

Нина Шевченко