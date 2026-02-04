В Саратове будут судить 18 человек за организацию незаконной миграции

Первый заместитель прокурора Саратовской области Иосиф Минеев передал в суд обвинительное заключение по делу ОПГ, занимавшейся организацией незаконной миграции. Фигурантам от 20-ти до 54-х лет, уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Прокуратура Саратовской области Фото: Прокуратура Саратовской области

По версии следствия, в августе 2023 года саратовец предложил 17-ти знакомым заняться организацией незаконного въезда иностранцев. До июня 2024 года обвиняемые помогали узакониться нарушившим миграционное законодательство гражданам других государств. Фигуранты оформляли клиентам новые миграционные карты.

18-ти обвиняемым вменяют организацию незаконного въезда и пребывания иностранцев в РФ (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), а также создание преступного сообщества для совершения тяжких преступлений, руководство и участие в нем (чч. 1, 2 ст. 210 УК РФ). Ранее арестовали имущество фигурантов на общую сумму 10 млн руб. Материалы следствия и заключение прокуратуры передали в Саратовский районный суд.

Предварительное слушание назначили на 10 февраля. Дело рассматривает судья Вячеслав Родионов. Подробности «Ъ — Средняя Волга» нашел в картотеке суда.

В карточке разбирательства перечислены фигуранты. Троим из них вменяют организацию ОПГ: Нодирбеку Жабборову, Миржалолу Рахматову и Эркинчону Тагоеву. 14 подсудимых обвиняют в участии в преступной организации: Достонбека Абдуллаева, Нуралишо Бобоева, Владимира Гагина, Вали Гасанова, Хабиба Гилгаева, Жасура Ибрагимова, Голибжона Исакова, Санжара Махсумова, Климента Мусаева, Мгера и Сейрана Хачатрянов, Санжара Шукурова, Тимура и Хасана Юсуповых.

По 117 случаям организации въезда и пребывания незаконных мигрантов проходит только Абубакарсидекъ Атаев. По данным Rusprofile, фигурант владеет расположенным в поселке Прибрежный Энгельсского района ООО «Ивком». С 2014 года компания работает в сфере оптовой торговли автодеталями и комплектующими. Последние доступные финансовые данные организации — за 2022 год. Тогда выручка составила 18,8 млн руб., прибыль — 3,5 млн руб. Компания освоила 4,65 млн руб. на ремонте крыши ФГБНУ «ФАНЦ Юго-Востока». Также организация предлагала свои услуги по исполнению 30-миллионного контракта (капремонт техники) ООО «Газпром Трансгаз Саратов», но проиграла конкурс.

Занимаются или ранее занимались бизнесом еще пять фигурантов. Нуралишо Бобоев с 2021 года зарегистрирован в качестве ИП в сфере легкового такси. Климент Мусаев с 2001-го по 2014 год торговал в палатках одеждой и кожей. Хасан Юсупов в 2012–2014 гг. занимался такси как ИП. Мгер Хачатрян торговал на рынке с 1998-го по 2010 год. Сейран Хачатрян в 2008–2013 гг. работал в сфере ремонта автомобилей, а в 2015–2017 гг. оказывал услуги по ремонту обуви и кожаных изделий.

Дарья Васенина