Петр Глушнев избран главой Южного центра судостроения и судоремонта ОСК

Совет директоров астраханского АО «Южный центр судостроения и судоремонта» (ЮЦСС) 6 февраля избрал Петра Глушнева гендиректором предприятия. Об этом сообщает «Медиапалуба» со ссылкой на источник в судостроительной отрасли.

Фото: t.me / babushkin30 С марта 2024 года пост главы ЮЦСС занимал Сергей Карачков

С марта 2024 года пост главы ЮЦСС занимал Сергей Карачков. Он был назначен на эту должность после того, как Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) перешла под контроль банка ВТБ. По данным РБК, он будет назначен на должность директора Средне-Невского судостроительного завода. С ним переедут его заместители.

АО «ЮЦСС» зарегистрировано в Нариманове Астраханской области. Это крупнейший производственный комплекс на Юге России, входит в состав ОСК. Компания объединяет ведущие верфи региона, включая судостроительный завод «Лотос», Астраханское судостроительное и производственное объединение и производственную площадку «Красные Баррикады».

Основные направления деятельности промышленного комплекса — строительство судов, морских платформ и ремонт техники под ключ.

