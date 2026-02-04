Похитителей пензенца, тело которого ищут, подозревают в убийстве таксиста в Москве

В Пензе до сих пор ищут тело потерпевшего, которого похитили и убили двое мужчин 29 января. В СКР заявили, что на местного жителя совершено разбойное нападение, у него и его супруги похитили деньги и ювелирные изделия. Инцидент произошел предположительно на почве выяснения личных отношений и из корыстных побуждений.

Задержанный по подозрению в похищении и убийстве жителя Пензы 29 января 2026 года

Фото: t.me / sledcom_press, Коммерсантъ Задержанный по подозрению в похищении и убийстве жителя Пензы 29 января 2026 года

Следствие возбудило уголовное дело по факту разбоя с причинением тяжкого вреда здоровью (п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ), похищения и убийства (п. п. «в, ж, з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. п. «а, в, г, з» ч. 2 ст. 126 УК РФ). Помимо этого, на одного из фигурантов также завели уголовное дело по факту незаконного приобретения и хранения огнестрельного оружия и патронов к нему (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Подозреваемых задержали накануне на Рублевском шоссе в Москве. Один был ликвидирован при вооруженном сопротивлении, а второй арестован. Позже его заподозрили в убийстве таксиста. Как сообщили в СКР, водитель согласился довезти похитителей из Самарской области в Москву за 85 тыс. руб. По предварительным данным, фигуранты по прибытии отказались платить и расправились с таксистом.

Тело водителя с признаками насильственной смерти нашли на парковке рядом с Большой Филевской улицей. Сейчас следователи выясняют, кто из двух подозреваемых его убил. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве (ст. 105 УК РФ) и незаконном обороте оружия (ст. 222 УК РФ).

Кроме того, из-за перестрелки в ходе задержания подозреваемых СК возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Марина Окорокова