Облсуд утвердил приговор волгоградским депутатам за мошенничество с ОСАГО

Волгоградский областной суд рассмотрел жалобу трех экс-депутатов гордумы Евгения Щура, Алексей Зверева и Федора Литвиненко. В октябре прошлого года Центральный райсуд Волгограда признал их виновными в крупном мошенничестве с автостраховками.

Фото: Волгоградский областной суд Экс-депутаты гордумы Волгограда причинили ущерб страховым компаниям на сумму более 80 млн руб.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, бывшие городские парламентарии действовали под прикрытием трех компаний: ООО «Верный Выбор» (услуги по перевозкам), ООО «ВерныйВыбор» (юридические услуги) и ООО «Приоритет». Депутаты похищали средства у страховых организация, регистрируя фиктивные ДТП с помощью европротокола без участия сотрудников ГИБДД. Затем они представляли в суды подложные документы.

В преступной схеме депутатов участвовали: Максим Калашников в роли «аварийного комиссара» (ч. 2 ст. 210; ч. 4 ст. 159.5; ч. 1 ст. 53; ч. 3 ст. 69 УК РФ) и Наталья Володина (ч. 4 ст. 159.5; ч. 2 ст. 210; ч. 1 ст. 53; ч. 3 ст. 69 УК РФ), которая подготавливала ложные экспертные заключения. Ущерб страховым компаниям составил около 84 млн руб. В пресс-службе уточнили, что осужденные вину не признали.

Осенью Центральный районный суд Волгограда приговорил Алексея Зверева к 14 годам колонии строгого режима и штрафу в 2 млн. руб., Евгения Щура и Федора Литвиненко к 13 годам в аналогичном режиме и штрафу по 1,8 млн руб. Максиму Калашникову назначено наказание в виде шести лет колонии общего режима, а Наталье Володиной — пять с половиной лет.

Сегодня, 6 февраля, облсуд оставил приговор без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Нина Шевченко