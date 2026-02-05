Холдинг «Севергрупп» Мордашова выкупил у самого себя завод Bosch в Энгельсе

Холдинг «Севергрупп» Алексея Мордашова завершил консолидацию бывших активов немецкого концерна Bosch в Энгельсе. Входящая в группу компания «Термотехника Энгельс» выкупила завод «ЕВРА» и его сбытовую компанию «Евра Варме Рус», сообщила ИИС «Металлоснабжение и сбыт».

ООО «Термотехника Энгельс» учреждено в июне 2013 года в Энгельсе. Входит в холдинг производителя шин «Кордиант» (Ярославль), принадлежащей «Севергрупп». Основной профиль — производство котлов центрального отопления. С июня 2019 года компанией руководит Сергей Шолкин. Учреждает компанию АО «Промышленные активы». В 2023 году оборот «Термотехники Энгельс» составил 929 млн руб., чистая прибыль — 348 млн руб. Бухгалтерская отчетность за 2024 год не представлена. По данным за 2023 год, среднее число сотрудников составило 172 человека. Юрлицо имеет четыре действующих торговых знака: LaggarTT, ЛаггарТТ, NordThermo и «Энегльс отопительные системы».

Завод «ЕВРА», основанный в Энгельсе в 2014 году, специализируется на производстве радиаторов. В начале 2022-го компания начала выпускать продукцию под брендом EVRA, который теперь приобрела «Термотехника Энгельс». В сделку также вошло производство, способное выпускать до 600 тыс. радиаторов ежегодно.

ООО «ЕВРА» находится в цехе бывшего «ТроллЗа». Рядом с ним до 2022 года располагались предприятия Bosch, производившие электроинструменты и свечи зажигания. В апреле 2023 года эти заводы купил холдинг S8 Capital Армена Саркисяна. После сделки компании прошли ребрендинг: ООО «Роберт Бош Саратов», ООО «Бош Пауэр Тулз» и ООО «Бош Отопительные системы» стали ООО «Термотехника Энгельс», ООО «Энгельс Электроинструменты» и ООО «Энгельс Свечи зажигания». Юрлица работают под брендами «Метеор Термо», «Метеор Тех» и «Метеор Авто».

Осенью 2024 года активы перешли «Севергрупп». Весной 2025 года холдинг решил продать ООО «Энгельс Электроинструменты» (выпускает продукцию под брендом «Метеор Тех»).

С февраля 2023 года гендиректором ООО «ЕВРА» значится Сергей Веселовский. Учреждает завод АО «Иннова Групп» (доля под обременением). Согласно данным за 2024 год, среднесписочная численность сотрудников составила 186 человек. За тот же период выручка завода сохранилась на уровне 1,6 млрд руб., чистая прибыль возросла на 152% до 85 млн руб. Стоимость активов — 1,2 млрд руб. АО «Иннова Групп» также указана владельцем ООО «Евра Варме Рус», основана в декабре 2001 года в Москве. Компания занимается оптовой торговлей водопроводным и отопительным оборудованием, выступает дистрибьютером финской группы Purma в РФ и странах Таможенного союза. С декабря 2009 года ей руководит Сергей Коровин. Средняя численность сотрудников в 2024 году составила 27 человек. В представленной за 2024 год бухгалтерской отчетности оборот организации также составил 1,6 млрд руб. (рост на 46%), заработок — 116 млн руб. (+453%). Стоимость активов достигла 359 млн руб.

Нина Шевченко