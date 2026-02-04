В Саратовской области за прошлый год отремонтировали восемь домов-памятников

В Саратовской области за прошлый год было отремонтировано всего 8 объектов культурного наследия, что связано с высокой стоимостью капитального ремонта таких зданий. В областной думе на депутатских слушаниях обсуждались экономические аспекты восстановления многоквартирных домов, имеющих охранный статус.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Михаил Бутылкин сообщил, что в краткосрочный план на 2024–2026 годы включены 33 дома, подлежащих ремонту фасадов. Для таких зданий требуется комплексный подход, включающий устранение дефектов кровли и последующее восстановление фасада. Затраты на ремонт таких объектов значительно превышают стоимость аналогичных работ в домах без статуса культурного наследия.

С 2024 по 2025 год были завершены работы по капитальному ремонту 8 объектов культурного наследия. Глава ведомства указал на причины низкой эффективности программ: большое количество домов в планах и высокий уровень износа жилищного фонда. Директор «Фонда капитального ремонта» Юлия Вихляева отметила, что стоимость разработки проектно-сметной документации для таких объектов составляет от 1,5 до 2,5 млн руб.

Примером высоких затрат является многоквартирный дом на ул. Большая Казачья, 100 в Саратове, где ремонт фасада обошелся в 126,5 млн руб. При этом аналогичный дом без статуса культурного наследия потребовал бы 8,5 млн руб. Сбор средств для таких объектов значительно ниже — на ул. Казачьей, 100 он составляет около 3 млн руб. за весь период программы. По оценкам, срок возврата затрат превышает 500 лет.

Госпожа Вихляева выступила с предложением выделить объекты культурного наследия в отдельную программу с дополнительным софинансированием. Это необходимо для обеспечения эффективного и экономически обоснованного проведения капитального ремонта таких зданий.

Татьяна Смирнова