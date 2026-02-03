В файлах Эпштейна упоминаются Саратов, Волгоград, Пенза и Астрахань

В пятницу Минюст США обнародовал около 3 млн файлов по делу американского финансиста Джеффри Эпштейна. В них упоминаются российские города, в том числе регионы присутствия «Ъ -Средняя Волга».

В материалах Джеффри Эпштейна Саратов упоминается 14 раз, Астрахань — 51

В материалах дела содержится 14 упоминаний о Саратове в переписках с девушками. В одном из документов приводится переписка 2009 года между уроженкой Саратова Яной С. и Джеффри Эпштейном по поводу документов. Девушка объясняла Эпштейну, что не может отправить некие бумаги через логистическую компанию Pony Express в Санкт-Петербурге, потому что у нее саратовский паспорт. Она заверила, что решит проблему по приезде в Саратов 1 июня 2009 года, а затем обратится в консульство в Москве. 10 июня она сообщила, что все еще находится в Саратове и не знает, надолго ли она задержится там. «Думаю, что я здесь буду более двух недель, потом обращусь в консульство в Москве и вернусь на работу в Петербурге», — написала собеседница Эпштейна.

Следующая переписка с Джеффри Эпштейном произошла в декабре того же года. Имя отправителя скрыто. Собеседница сообщила о проблемах на работе в Петербурге, из-за чего ей пришлось вернуться в Саратов к семье. Там она устроилась работать в полицию.

В еще одном материале упоминается Энгельс. Отправитель прислал Джеффри Эпштейну почтовый адрес: ул. Первомайская, 24. Иных документов с упоминанием Энгельса Минюст США не опубликовал.

Пенза упоминалась в материалах один раз. Антрополог и музыкант Рэмзи Элхоли, который объявил себя модельным скаутом и знакомил девушек с Эпштейном, в октябре 2009 года писал, что должен был представить некую девушку из Пензы в Нью-Йорке, но возникли сложности. Других упоминаний о городе нет.

Волгоград фигурирует в файлах восемь раз. В январе 2014 года норвежский дипломат Терье Руд-Ларсен прислал Джеффри Эпштейну публикации из СМИ о теракте в Волгограде 21 октября 2013 года. В тот день автобус «ЛиАЗ-5256», следовавший по маршруту №29 в Красноармейском районе Волгограда, недалеко от остановки «Лесобаза», взорвался. Погибло восемь человек, 37 пострадали. В ходе расследования выяснилось, что взрывное устройство в автобус пронесла 30-летняя уроженка Дагестана Наида Асиялова, находившаяся в федеральном розыске. Она погибла при взрыве. Организаторы теракта Дмитрий Соколов и Мурад Касумов были уничтожены в Махачкале.

Также Волгоград упоминается в переписках помощницы Эпштейна Лесли Грофф и пилота частного самолета Lolita Express Ларри Висоцки. В декабре 2017 года они отправляли на разные электронные почтовые адреса сведения о часовых поясах.

Астрахань упоминается в материалах Эпштейна 51 раз. Переписки касались авиарейсов из Астрахани в Москву, а затем в Лос-Анджелес.

Нина Шевченко