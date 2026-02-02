Минприроды Кубани подало в суд на владельца астраханского танкера «Волгонефть-239»

Минприроды Краснодарского края подало иск к владельцу приписанного в астраханском порту танкера «Волгонефть-239» о взыскании многомиллиардного ущерба. Кроме ЗАО «Волгатранснефть» в документе фигурируют ООО «КамаТрансОйл» (владелец «Волгонефть-212») и ООО «Кама Шиппинг», фрахтователь судна. Ведомство требует с компаний 34,3 млрд руб., сообщается в поданном в суд заявлении от 30 января 2026 года.

Кроме этого, Минприроды Кубани просит взыскать с судовладельцев 30,7 млн руб. в бюджет Краснодарского края. Предварительное заседание назначено на 24 февраля. В качестве третьей стороны в процессе будут участвовать генпрокуратура, «Кубаньгеология» и КГУ. Поводом для судебного иска стал инцидент с разливом мазута в Черном море в результате крушения танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212», произошедший в середине декабря 2024 года.

В прошлом году Росприроднадзор взыскал с владельцев затонувших танкеров экологический ущерб на сумму 85 млрд руб., направив иски в Арбитражный суд Краснодарского края.

Танкер «Волгонефть-239» приписан к порту Астрахани. Судно построено в 1973 году «Волгоградским судоремонтным-судостроительным заводом». Из-за шторма 15 декабря 2024 года оно село на мель в Керченском проливе. «Волгонефть-212» затонул. На его борту находились трое астраханцев, один из них погиб.

Марина Окорокова