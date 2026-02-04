На нацпроекты в Астраханской области выделили 8,3 млрд рублей в 2026 году

На реализацию национальных проектов в Астраханской области в текущем году будет выделено 8,3 млрд руб. Об этом сообщил министр госуправления региона Алексей Набутовский.

Фото: t.me / mingos30 Алексей Набутовский сообщил, что Астраханская область направит более 8 млрд руб. на нацпроекты

Хотя общий объем финансирования составляет около 97% от уровня 2025 года (тогда было направлено порядка 9 млрд руб.), доля средств регионального бюджета увеличилась примерно на 7%.

Основные направления расходов в 2026 году включают здравоохранение, образование, культуру и инфраструктуру. В частности, запланировано создание шести объектов первичной медпомощи (три ФАПа и три врачебные амбулатории), капремонт двух поликлиник и оснащение медучреждений оборудованием.

В сфере образования будет отремонтировано девять организаций: колледж с физкультурно-оздоровительным комплексом, пять школ и три детских сада. По нацпроекту «Семья» также капитально отремонтируют пять учреждений культуры и откроют две модельные библиотеки.

Инфраструктурные планы предусматривают строительство трех гидротехнических сооружений, ремонт мостов и дорог, модернизацию пяти объектов коммунального хозяйства и благоустройство 46 общественных пространств.

Нина Шевченко