Кассация утвердила приговор руководству астраханского «ЭКОприюта»

Четвертый кассационный суд утвердил обвинительный приговор руководству и ветеринарному врачу приюта для собак в Астраханской области. Основателю учреждения, экс-депутату гордумы Андрею Невлюдову назначено девять лет колонии общего режима, двое его соучастников — ветеринар Валентина Кознова и директор Валерий Кущенко — получили четыре и пять с половиной лет лишения свободы соответственно. Вину в полном объеме признала только врач, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Приговор экс-депутату гордумы Невлюдову и сотрудникам «Экоприюта» устоял в кассации

Фото: Марина Окорокова Приговор экс-депутату гордумы Невлюдову и сотрудникам «Экоприюта» устоял в кассации

Фото: Марина Окорокова

Уголовное дело, ставшее резонансным в регионе, было возбуждено в феврале 2023 года. По версии следствия, в 2022 году ООО «ЭКОприют» заключило 12 контрактов с городскими и областными властями на отлов, содержание и вакцинацию бездомных животных. Общая стоимость контрактов составила около 73 млн руб., основным заказчиком выступила мэрия Астрахани.

Фактически услуги не оказывались: подписанные акты были фиктивными. Ситуация вскрылась в ноябре 2022 года, когда на скотомогильнике обнаружили около 60 трупов собак с бирками приюта. Последующая проверка выявила массовую гибель животных от голода и инфекций на территории самого учреждения.

Ленинский районный суд Астрахани в марте 2025 года признал господина Невлюдова, господина Кущенко и госпожу Кознову виновными в мошенничестве, легализации преступных доходов и жестоком обращении с животными, повлекшем гибель более 300 собак. С подсудимых был взыскан ущерб на сумму 64,5 млн руб. Апелляция в Астраханском областном суде оставила приговор без изменения, а теперь его подтвердила и кассация

ООО «ЭКОприют» зарегистрировано в Астрахани в марте 2020 года. Изначально учредителями числились Яна Ершова, Андрей Поляков (до 2023 года) и Дмитрий Давыденков (до 2021 года). Директором приюта на момент открытия был Дмитрий Сажнев, а в июле 2021 года его сменил Валерий Кущенко. С июля 2023 года юрлицом руководит Михаил Иванов, ему же принадлежит 60% уставного капитала (15 тыс. руб.). До 17 февраля 2026 года он находится в реестре дисквалифицированных лиц ФНС РФ. Последний раз выручка приюта была зафиксирована в 2022 году — 52 млн руб., а прибыль в 2021 году — 110 тыс. руб. За 2023-й и 2024 год общество не имело доходов. В роли поставщика «ЭКОприют» участвовал 24 раза, стоимость контрактов составляла 73 млн руб. Основной заказчик — управление по коммунальному хозяйству и благоустройству мэрии Астрахани (13 закупок на 49,3 млн руб.).

Нина Шевченко