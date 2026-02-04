В Саратовской области не хватает 6 млрд рублей на капитальный ремонт многоэтажек

Дефицит средств на реализацию краткосрочных планов по капитальному ремонту многоквартирных домов Саратовской области составляет около 6 млрд руб. Об этом говорили в областной думе на депутатских слушаниях, посвященных реализации региональной программы по капремонту общего имущества в многоквартирных домах за период 2024-2025 годов.

Михаил Бутылкин

Фото: Саратовская областная дума

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области Михаил Бутылкин сообщил, что с 2014 года в регионе реализуется областная программа капитального ремонта, разработанная до 2043 года. В нее входит почти 11,2 тыс. многоквартирных домов региона. Министерство ежегодно корректирует программу в соответствии с актуальными данными, напомнил господин Бутылкин.

29 сентября 2023 г. на основании сведений органов местного самоуправления утвержден краткосрочный план реализации областной программы капитального ремонта на 2024-2026 годы. На момент формирования в краткосрочный план было включено почти 2,2 тыс. видов работ и услуг. По состоянию на конец 2025 года в краткосрочный план на 2024-2026 годы включено почти 6,6 тыс. видов работ. «Дефицит средств на реализацию краткосрочных планов составляет порядка 6 млрд руб.»,— сообщил Михаил Бутылкин.

С 1 января 2025 г. на 15,44 процента проиндексирован минимальный размер взноса на капитальный ремонт, что позволило увеличить объем поступлений в общий котел регионального оператора на 240 млн руб. Глава профильного ведомства подчеркнул, что в среднем по России уровень средневзвешенного взноса на капитальный ремонт составляет 14,68 руб., при этом в Саратовской области он ниже в 2 раза и составляет 7,35 руб. на 2025 год.

Чтобы повысить темпы реализации программы, министерством в 2025 году проведена переоценка предельной стоимости ремонта кровли, фасадов, лифтов, инженерных систем.

Подрядные организации отказываются участвовать в аукционах из-за длительных сроков оплаты работ. Их решено сократить с 18 до 12 месяцев.

Татьяна Смирнова