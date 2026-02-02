Из-за действий инженера строительство скоростного трамвая в Саратове подорожало на 3 млрд руб.

Кировский районный суд приговорил главного инженера МУПП «Саратовгорэлектротранс» Михаила Яковлева к двум годам исправительной колонии общего режима. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ), сообщили в прокуратуре Саратовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главного инженера "Саратовгорэлектротранса" осудили на два года

Фото: t.me / isaevmixail Главного инженера "Саратовгорэлектротранса" осудили на два года

Фото: t.me / isaevmixail

По информации суда, господин Яковлев знал, что ООО «СЗИК» разработал не соответствующую требованиям проектную документацию на строительство скоростных трамвайных линий в Саратове. При этом с мая 2022 года по декабрь 2024 года инженер МУПП подписывал подрядчику акты выполненных работ. Благодаря этому последний необоснованно получил более 68 млн руб.

Позже пришлось составлять новую проектную документацию, что привело к удорожанию проекта более чем на 3 млрд руб. Кроме этого, увеличились сроки строительства, а также были нарушены права граждан на использование транспортной инфраструктуры.

Кроме лишения свободы судья на два года запретил господину Яковлеву заниматься деятельностью, связанной со строительством по государственным и муниципальным контрактам. Ранее суд признал подрядчика ООО «СЗИК» виновным в злоупотреблении полномочиями по ч. 2 ст. 201 УК РФ.

Марина Окорокова