Вице-президент «Лукойла» стал представителем губернатора Волгоградской области по промышленности

Николай Николаев назначен специальным представителем губернатора Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса по решению Андрея Бочарова. Он будет выполнять обязанности на добровольной основе, сохраняя должность советника ООО «РИТЭК».

Господин Николаев — заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России. С 1972 года работает в промышленном и топливно-энергетическом секторе, начав с должности электромонтера и достигнув в 2010 году поста генерального директора нефтяной компании «РИТЭК». С 2013 года также является вице-президентом ОАО «Лукойл».

«В числе задач, которые предстоит решать Николаю Николаеву в новом статусе, — повышение уровня взаимодействия между предприятиями промышленности и топливно-энергетического комплекса, особенно в вопросах бесперебойного обеспечения ресурсами, реализации новых инвестиционных проектов с использованием современных технологий по расширению линейки продуктов глубокой переработки химического и нефтехимического сырья с более активным применением в технологических процессах нержавеющих и специальных сталей», — отметил глава региона Андрей Бочаров.

О необходимости проведения такой работы ранее заявлял председатель совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и ТЭК Сергей Четвериков.

Марина Окорокова