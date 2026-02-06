Вице-президент «Лукойла» стал представителем губернатора Волгоградской области по промышленности

Николай Николаев назначен специальным представителем губернатора Волгоградской области по развитию промышленности и топливно-энергетического комплекса по решению Андрея Бочарова. Он будет выполнять обязанности на добровольной основе, сохраняя должность советника ООО «РИТЭК».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Николаев назначен спецпредставителем губернатора Волгоградской области по развитию промышленности и ТЭК

Фото: Администрация Жирновского МР Николай Николаев назначен спецпредставителем губернатора Волгоградской области по развитию промышленности и ТЭК

Фото: Администрация Жирновского МР

Господин Николаев — заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности России. С 1972 года работает в промышленном и топливно-энергетическом секторе, начав с должности электромонтера и достигнув в 2010 году поста генерального директора нефтяной компании «РИТЭК». С 2013 года также является вице-президентом ОАО «Лукойл».

«В числе задач, которые предстоит решать Николаю Николаеву в новом статусе, — повышение уровня взаимодействия между предприятиями промышленности и топливно-энергетического комплекса, особенно в вопросах бесперебойного обеспечения ресурсами, реализации новых инвестиционных проектов с использованием современных технологий по расширению линейки продуктов глубокой переработки химического и нефтехимического сырья с более активным применением в технологических процессах нержавеющих и специальных сталей», — отметил глава региона Андрей Бочаров.

О необходимости проведения такой работы ранее заявлял председатель совета при губернаторе Волгоградской области по развитию промышленности и ТЭК Сергей Четвериков.

Марина Окорокова