Почта России подтвердила планы о продаже круглого зала главпочтамта в Волгограде

«Почта России» планирует продать круглый зал главпочтамта на ул. Мира, 9 в Центральном районе Волгограда. Отделение почты переедет в более компактное помещение, расположенное в том же здании. По предварительным данным, это произойдет в апреле 2026 года, сообщили в пресс-службе УФПС по Волгоградской области.

Информация о возможной продаже зала впервые появилась в декабре 2025 года, когда компания заявила, что рассматривает этот вариант.

Причиной продажи назвали избыточную площадь зала. Здание признано объектом культурного наследия, что делает его содержание и реконструкцию несвойственной деятельности компании. В региональном управлении «Почты России» отметили, что поддержание сооружения в надлежащем состоянии осуществлялось ранее, но в ограниченном объеме из-за отсутствия ресурсов.

Ранее общественник Сергей Островский сообщил V1.RU, что зал главпочтамта может занять региональное управление Роскомнадзора. Он также отметил, что ведомство якобы выкупило второй этаж здания. Однако журналистам в Роскомнадзоре эту информацию опровергли, заявив, что пока не получали сведений о переезде.

