Землю в центре Саратова за 450 млн изъяли в доход государства из-за коррупционной схемы

Накануне, 4 февраля, Октябрьский районный суд Самары удовлетворил иск заместителя генпрокурора России о передаче в доход государства земельных участков площадью более 28 га в историческом центре Саратова, расположенных рядом со сквером «Территория детства». Суд посчитал, что земля была незаконно выведена из госфонда в 2003 году. Ее рыночная стоимость — около 450 млн руб., сообщили в объединенной пресс-службе судов Самарской области.

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

Ответчиками по делу выступили владелец ООО «Омега» — самарский бизнесмен Алексей Шаповалов, а также бывший глава администрации Саратова Юрий Аксененко. Суд установил, что в период исполнения служебных обязанностей министр промышленности Саратовской области Сергей Лисовский и Юрий Аксененко нарушили антикоррупционное законодательство и передали землю связанным со строительным холдингом структурам.

После цепочки сделок землю оформили на аффилированные компании, а в 2006 году право собственности закрепили за Алексеем Шаповаловым. Проверка прокуратуры установила, что передача земли в частные руки имела коррупционный характер и была осуществлена с использованием служебного положения. Суд поддержал эти доводы и удовлетворил иск полностью. Решение подлежит немедленному исполнению.

