В Саратовской области строят мукомольный завод с инвестициями 600 млн

В Екатериновке начали строить мукомольный завод. Инвестор ООО «Эльтон» планирует вложить в предприятие 600 млн руб. и создать 30 рабочих мест. Об этом сообщил министр инвестиционной политики Саратовской области Александр Марченко.

В Екатериновке строят мукомольный завод за 600 млн руб.

Фото: Сгенерировано ИИ

Сейчас на участке начались строительные работы. Старт работы завода запланирован на 2028 год. «Реализация данного инвестиционного проекта будет способствовать экономическому развитию Екатериновского района и увеличению налоговых поступлений в бюджет», — отметил господин Марченко.

ООО «Эльтон» основано 7 октября 2016 года и зарегистрировано в селе Кипцы Саратовской области. Компания работает в сфере растениеводства, специализируясь на выращивании зерновых и масличных культур. Генеральный директор Сайд-Али Хасаханов руководит организацией с момента ее создания и является единственным учредителем. В 2024 году выручка ООО «Эльтон» составила 366,9 млн руб., чистая прибыль — 94,9 млн руб.

Марина Окорокова