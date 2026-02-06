Суд обязал собственника «Особняка Деконских» в Саратове выполнить охранные обязательства

Арбитражный суд Саратовской области обязал индивидуального предпринимателя Ирину Филимонову, собственника «Особняка Деконских», выполнить работы по его сохранению. Решение от 19 января 2026 года было принято по иску регионального комитета культурного наследия.

Суд обязал собственника "Особняка Деконских" заняться сохранением здания

Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области Суд обязал собственника "Особняка Деконских" заняться сохранением здания

Фото: Комитет культурного наследия Саратовской области

Охранное обязательство для объекта, находящегося на ул. Советской, 65а в Саратове, было оформлено в 2023 году, включая сроки и виды работ. Владелец не выполнил указанные требования, и комитет культурного наследия обратился в суд в июле 2025 года.

Суд обязал госпожу Филимонову получить задание на проведение работ, согласовать проект информационной надписи, установить ее и уведомить комитет о монтаже. Также суд потребовал провести инженерно-техническое исследование состояния здания, разработать и согласовать проектную документацию, а после выполнить противоаварийные и консервационные работы. За каждый день неисполнения обязательств арбитраж назначил судебную неустойку в размере 1000 руб.

Срок для подачи апелляции на решение суда истекает 19 февраля этого года.

Особняк Деконских был построен в Саратове в 1870-х годах по заказу Г. Деконского, который сдавал недвижимость в аренду для нужд военного ведомства. В конце XIX века особняк приобрел купец П. Шмидт, продолживший сдавать его в аренду военным. В 1947–1998 годах в здании располагалось Саратовское художественное училище. Особняк Деконских был включен в реестр объектов культурного наследия в 2020 году как ОКН регионального значения, в 2023 году было утверждено охранное обязательство собственника. Здание принадлежит госпоже Филимоновой с 2017 года.

ИП Филимонова Ирина Викторовна зарегистрирована 15 октября 2015 года межрайонной инспекцией ФНС № 22 по Саратовской области. Основной вид деятельности указан как аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Марина Окорокова