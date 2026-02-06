Астрахань добилась снижения сбросов воды с Волжской ГЭС для защиты рыбных запасов

Начавшийся в Астраханской области паводок из-за увеличения сбросов воды с Волжской ГЭС вызвал обеспокоенность у специалистов отраслевых ведомств. Региональное правительство добилось снижения сбросов, несмотря на противоположное мнение энергетиков центральной части России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Астрахань отстояла снижение сбросов воды с Волжской ГЭС

Фото: Администрация губернатора Астраханской области Астрахань отстояла снижение сбросов воды с Волжской ГЭС

Фото: Администрация губернатора Астраханской области

Водные биоресурсы региона, по словам специалистов, могут пострадать от продолжительного сброса, что приведет к замерзанию полоев при низких температурах и гибели рыбы. Также длительный сброс воды может привести к отшнуровыванию водоемов, так как ГЭС не сможет поддерживать высокий уровень в течение долгого времени. Это тоже приведет к негативным последствиям для рыбных запасов.

Ситуация в средней полосе и регионах Волжско-Камского каскада указывает на то, что предстоящее половодье может превысить уровень прошлых лет. Члены межведомственной рабочей группы астраханского правительства отметили важность достаточного поступления воды в апреле. Это позволит обеспечить условия для нереста рыбы и поддержать сельскохозяйственные угодья.

Марина Окорокова