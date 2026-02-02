Астрахань и Волгоград вошли в число лидеров по открытости парламентов

Петербургский фонд развития городского самоуправления «1870» провел четвертое исследование «Парламент на ладони», охватившее деятельность заксобраний субъектов РФ с начала 2023 года по середину 2025 года. Оно показало, что роль региональных парламентов растет, однако их эффективность остается неравномерной по территории, сообщил «Ъ».

В общем рейтинге открытости Астраханская областная дума вошла в тройку лидеров, уступив лишь Госсовету Татарстана и заксобранию Забайкальского края. Эксперты высоко оценили работу астраханского парламента с обращениями граждан, но отметили и недостатки: анонимность результатов голосования депутатов, а также «чисто символические» гарантии равенства партий в эфире (всего 19 секунд в месяц на ТВ и 7 секунд на радио). Итоговый балл 78,69.

Волгоградская областная дума отличилась в нескольких категориях рейтинга открытости региональных парламентов. Она стала одним из лидеров в номинации «Социальная доступность», в которой учитывалось наличие информации о приемах депутатов и аккаунтов в соцсетях. Также регион вошел в тройку лучших по параметру «Гарантии равенства партий на ТВ и радио».

По сравнению с прошлым рейтингом улучшили свои показатели 13 парламентов, а по своевременной обратной связи через электронную почту прогресс отмечен у 66 регионов (против 15 ранее). Тем не менее, проблемные точки сохраняются: от прекращения публикации стенограмм (как в Башкирии) до полного отсутствия гарантий равенства партий в эфире в 14 субъектах.

