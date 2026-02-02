Астраханская область может стать площадкой для первого запуска частной ракеты Kamchatka-1

Российская частная компания Space Energy планирует провести в конце 2026 года первый суборбитальный запуск ракеты Kamchatka-1 с территории Астраханской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главного конструктора компании Георгия Емелина. Основной целью миссии станет достижение линии Кармана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый запуск ракеты Kamchatka-1 компании Space Energy могут произвести с территории Астраханской области

Точная дата запуска будет определена позже в зависимости от логистических и административных факторов. Запуск будет транслироваться в режиме онлайн. В качестве возможной стартовой площадки рассматривается полигон Капустин Яр в Астраханской области.

Господин Емелин пояснил, что на существующих российских космодромах отсутствуют стартовые столы, подходящие по параметрам для ракеты Kamchatka-1, поэтому выбор места зависит от наличия подходящей территории и возможности создания собственной стартовой позиции. В настоящее время ведется подготовка документов для согласования использования полигона.

По данным Telegram-канала компании Space Energy, «KAMCHATKA-1» — одноступенчатая твердотопливная суборбитальная ракета частного производства, спроектированная и разработанная российским стартапом Space Energy. Длина ракеты составляет 5,05 м, диаметр — 0,37 м, масса — 297 кг, максимальная тяга — 70 кН. Корпус полностью выполнен из углеродного волокна, высокая объемная загрузка топлива — до 94%, используется облегченная система термозащиты на основе EPDM и погружное сопло.

ООО «Космическая Энергия» зарегистрировано 3 октября 2022 года в Камчатском крае, п. Светлый, ул. Невельского, 21 и работает в сфере разработки программного обеспечения. Генеральным директором и единственным владельцем компании с момента ее основания является Елена Емелина. В 2024 году выручка ООО «Космическая Энергия» составила 3,6 млн руб., чистая прибыль — 110 тыс. руб.

Марина Окорокова