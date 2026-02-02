Астраханская область может стать площадкой для первого запуска частной ракеты Kamchatka-1
Российская частная компания Space Energy планирует провести в конце 2026 года первый суборбитальный запуск ракеты Kamchatka-1 с территории Астраханской области. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на главного конструктора компании Георгия Емелина. Основной целью миссии станет достижение линии Кармана.
Фото: t.me / se_data, se_data
Точная дата запуска будет определена позже в зависимости от логистических и административных факторов. Запуск будет транслироваться в режиме онлайн. В качестве возможной стартовой площадки рассматривается полигон Капустин Яр в Астраханской области.
Господин Емелин пояснил, что на существующих российских космодромах отсутствуют стартовые столы, подходящие по параметрам для ракеты Kamchatka-1, поэтому выбор места зависит от наличия подходящей территории и возможности создания собственной стартовой позиции. В настоящее время ведется подготовка документов для согласования использования полигона.
По данным Telegram-канала компании Space Energy, «KAMCHATKA-1» — одноступенчатая твердотопливная суборбитальная ракета частного производства, спроектированная и разработанная российским стартапом Space Energy. Длина ракеты составляет 5,05 м, диаметр — 0,37 м, масса — 297 кг, максимальная тяга — 70 кН. Корпус полностью выполнен из углеродного волокна, высокая объемная загрузка топлива — до 94%, используется облегченная система термозащиты на основе EPDM и погружное сопло.
ООО «Космическая Энергия» зарегистрировано 3 октября 2022 года в Камчатском крае, п. Светлый, ул. Невельского, 21 и работает в сфере разработки программного обеспечения. Генеральным директором и единственным владельцем компании с момента ее основания является Елена Емелина. В 2024 году выручка ООО «Космическая Энергия» составила 3,6 млн руб., чистая прибыль — 110 тыс. руб.