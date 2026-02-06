Суд в Москве засекретил дело экс-замначальника департамента мэрии Волгограда

Басманный суд Москвы запретил публикацию информации о рассмотрении ходатайства следствия о продлении меры пресечения заместителю начальника департамента экономического развития и инвестиций администрации Волгограда Анне Елисеевой. Информация об этом появилась к карточке дела 4 февраля.

Анну Елисееву задержали 12 марта прошлого года в Волгограде и перевезли в Москву. На следующий день Басманный суд Москвы избрал поместил ее в СИЗО до 12 мая. В карточке дела указано, что чиновница проходит обвиняемой по делу о взятке в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

В мае суд раскрыл детали дела. В акте суда от 6 мая указано, что уголовное дело Анны Елисеевой связано с делом директора МБУ «Центр компетенций по вопросам городской среды адрес „ВЯЗ“» о покушении на мошенничество путем обмана в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь идет о Николае Муравьеве, который возглавлял учреждение с апреля 2022 года по август 2024-го. В апреле прошлого года следствие ходатайствовало о наложении ареста на имущество бывшего руководителя, которое суд удовлетворил. Решение вступило в силу 12 ноября прошлого года. Информация на сайте суда также запрещена к публикации.

Меру пресечения госпоже Елисеевой продлевали трижды. Последний раз, 30 октября, ее оставили под стражей до 6 февраля 2026 года. В ноябре защита бывшей чиновницы обжаловала решение в Мосгорсуде, однако в декабре суд не стал изменять меру пресечения.

30 января следствие ходатайствовало о продлении срока нахождения Анны Елисеевой в СИЗО. 4 февраля Басманный суд Москвы удовлетворил запрос.

Ранее Мещанский районный суд Москвы засекретил материалы главы волгоградского облкомприроды Алексея Сивокоза, бывшего заместителя комитета Ирины Паниной и экс-начальницы правового управления мэрии Волгограда Дарьи Казанковой. Их задержали 17 декабря прошлого года по обвинению в превышении должностных полномочий (ч. 3 ст. 285 УК РФ). С тех пор они находятся в СИЗО. В январе Мосгорсуд отклонил жалобы чиновников на меру пресечения.

Нина Шевченко