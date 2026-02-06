Пензенская область стала второй в России по догазификации

Пензенская область заняла второе место в в стране по реализации программы догазификации, стартовавшей по поручению Владимира Путина в 2021 году. Всего от жителей региона поступило свыше 13 тыс. заявок на подведение газопроводов к границам участков. В рамках заключенных 11 тыс. договоров уже удалось подключить к сетям около 9 тыс. домовладений.

Комплексной услугой, включающей строительные работы и монтаж оборудования внутри домов, воспользовались владельцы более 1,6 тыс. объектов. Особое внимание в регионе уделяется льготным категориям: субсидии на подключение предоставляются, в частности, участникам СВО и их семьям. В прошлом году такую социальную поддержку получили 198 жителей области, а на 2026 год уже подано 176 заявок.

Вместе с тем губернатор Олег Мельниченко поставил задачу сохранить темпы реализации программы, отметив ряд проблем. «Есть ситуации, когда сети провели, а пуск газа невозможен из-за технической неготовности заявителей. Необходимо нарастить темпы работы в этом направлении. Поручил изучить проблемы людей, возможно, кому-то необходима социальная поддержка. Также от органов власти потребовал не затягивать сроки рассмотрения документов, поступивших от газораспределительных организаций», — заявил глава региона.

