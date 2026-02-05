Срыв закупок в пензенском онкодиспансере оставил более 30 пациентов без лекарств

В Пензе возбудили уголовное дело о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ) в отношении должностных лиц регионального минздрава и Областного онкодиспансера. Их подозревают в несвоевременной закупке лекарственных препаратов для пациентов, сообщили в СУ СКР по Пензенской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Пензе должностные лица минздрава и онкодиспанесера сорвали поставки лекарств для пациентов

Фото: Архив ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ В Пензе должностные лица минздрава и онкодиспанесера сорвали поставки лекарств для пациентов

Фото: Архив ИА «Общественное мнение», Коммерсантъ

С сентября 2025 года по февраль 2026 года чиновники министерства здравоохранения региона и сотрудники онкодиспансера, ответственные за организацию лекарственного обеспечения пациентов учреждения, вовремя не закупали лекарства. По данным следствия, из-за этого более 30 онкобольных не получили медицинскую помощь.

Права пациентов в данный момент восстанавливают. Во время расследования действия (бездействие) подозреваемых получат правовую оценку.

Марина Окорокова