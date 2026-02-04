В Пензе работу шести маршрутов за 10 млн рублей обеспечит бизнесмен Руслан Фомин

ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области» заключило ряд контрактов на автобусные перевозки с ИП Русланом Фоминым. Подробности «Ъ — Средняя Волга» нашел в ЕИС «Госзакупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ Фото: Сергей Федотов, Коммерсантъ

На данный момент существенную часть общественного транспорта Пензы обслуживают компании Андрея Фомина: ООО «Транспорт Пензы», ООО «Дилижанс Экспресс», ООО «Дилижанс Групп», ООО «Кузнецкая транспортная компания» и ООО «Дилижанс Авто 7». Бизнесмен — брат Олега Фомина, ныне подследственного экс-депутата городской думы. Отметим, отчество получившего подряды ИП Руслана Фомина — Андреевич.

С 14 по 19 января с Русланом Фоминым заключили шесть договоров общей стоимостью около 9,5 млн руб. Теперь ИП обслуживает следующие маршруты в региональном центре: № 26 (ЖК «Илмари» — Детская поликлиника № 8), № 80 (ст. Пенза-I — ул. Чкалова), № 10 (Ново-Западное кладбище — ул. Кошевого), № 2А (ст. Кривозеровка — «Завод точных приборов»), № 20 (Барковка — ст. Пенза-I), № 75 (ул. Водопьянова — ул. Мира).

Подряды разыграли в конце декабря 2025 года. На все конкурсы заявился только господин Фомин. С ним заключили договоры по максимальной стоимости.

В карточках контрактов в ЕИС указан срок оказания услуг — до 19 марта. При этом в разных местах размещенного на площадке контракта указаны еще две даты — 31 января и 31 декабря 2026 года.

С начала года «Организатор перевозок Пензенской области» заключил 36 контрактов на пассажирские перевозки в регионе. Сумма договоров составила 190,9 млн руб. Четверть подрядов (девять) получила компания Андрея Фомина ООО «Транспорт Пензы».

Дарья Васенина