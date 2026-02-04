За недостатки не судят

Кассационный суд отказал собственнику здания бывшей астраханской электростанции ООО «Редевелопмент» в иске к региональной службе госохраны объектов культурного наследия. В 2023 году облсуд обязал компанию отреставрировать комплекс, признанный памятником архитектуры. Однако с 2024 года компания пыталась оспорить форму технического задания, настаивая, что документ составлен с ошибками. Суды всех трех инстанций признали претензии несостоятельными. Что теперь будет с памятником, собственник пока не знает.

Арбитражный суд Поволжского округа обязал ООО «Редевелопмент» отреставрировать памятник архитектуры — здание бывшей городской электростанции на Красной Набережной, 36 в Астрахани. Решение вынесено 2 февраля.

ООО «Редевелопмент» работает в сфере аренды и управления недвижимым имуществом с 2015 года. До сентября 2022 года компания была зарегистрирована в Астрахани, а затем переехала в Москву на ул. Новочеремушкинскую, 38 к. 1, кв. 45. С июня 2022 года фирмой руководит Армен Саркисян. Компанию открыли Алексей Опимаков (70%), Ольга Мурыгина (15%) и Юрий Полоутенко (15%). С 2022 года господин Опимаков значится единственным учредителем «Редевелопмента». Он таже имеет доли по 60% в шести расчетных центрах: в Астрахани (РЦ находится в процессе банкротства), в Волгодонске и Ростове-на-Дону, Волгограде, Волжском и Камышине. Кроме того, он является единственным владельцем ООО «Спектр», компания работает в той же сфере, что и «Редевелопмент» и зарегистрирована по тому же адресу. В 2024 году общая выручка восьми организаций составила 493 млн руб., чистая прибыль — 36 млн руб. Оборот «Редевелопмент» за указанный период составил 19 млн руб., чистые убытки — 7,6 млн руб.

Здание городской электростанции начали строить в 1909 году, а закончили к марту 1910 года. Работать предприятие начало в 1911 году. Однако позднее потребовалась модернизация станции из-за перехода на трехфазные генераторы и паротурбинные двигатели. Так, продолжились работы по расширению полезных площадей. В 1916 году строительство пристроек завершили, комплекс площадью 3,5 тыс. кв. м занял весь квартал (Красная Набережная, улицы Коммунистическая, Советской милиции и Володарского). В 1999 году здание станции признали объектом культурного наследия регионального значения.

Городская электростанция работала до 2016 года, пока в Астрахани полноценно не заработала теплоэнергоцентраль-2 (ТЭЦ-2). В августе 2017 года по распоряжению регионального минстроя центральная станция была выведена из эксплуатации. В том же году комплекс был продан ООО «Редевелопмент». В 2018 году в здании начали демонтаж оборудования.

В августе 2019 года тогдашний соучредитель Юрий Полоутенко судился с Алексеем Опимаковым и Ольгой Мурыгиной из-за решения, которое приняло ООО «Редевелопмент». Участники собрания в июне того же года приняли решение о ликвидации дочернего ООО «Астраханьтеплоэнерго», зарегистрированного в августе 2016 года. Изначально юрлицо учреждали ООО «Лукойл-Астраханьэнерго» и ООО «Ростовские тепловые сети». В ноябре 2016 года «Астраханьтеплоэнерго» была продана ныне ликвидированной стройфирме «Апл-Холдинг». В сентябре 2017 года предприятие перешло ООО «Редевелопмент». Помимо оспаривания ликвидации «Астраханьтеплоэнерго», господин Полоутенко требовал отменить решение об одобрении погашения задолженности перед господином Опимаковым на сумму 101,8 млн руб. Он настаивая, что такие вопросы требуют единогласного голосования. Суд отказал в иске, указав, что устав общества предусматривает единогласие только для ликвидации самого ООО «Редевелопмент», а решение о долге могло быть принято большинством голосов. Решение устояло в апелляции в июне 2020 года. В 2021 году Юрий Полоутенков отказался от доли в «Редевелопмент».

В 2023 году Кировский районный суд Астрахани по иску региональной службы госохраны объектов культурного наследия обязал собственника провести реставрацию комплекса. В трехмесячный срок ООО «Редевелопмент» должно было разработать проектную документацию и согласовать ее с органом охраны ОКН, а затем в течение года провести ремонтные работы. Постановление было обжаловано в Астраханский облсуд, который в апреле 2023 года только поддержал решение о реставрации. В июне 2023 года бывший руководитель службы госохраны ОКН Владимир Григоршев сообщил, что к ним уже поступил исполнительный лист, и исполнительное производство возбуждено.

В сентябре 2024 года собственник бывшей городской электростанции подал иск службе госохраны ОКН. В акте суда указано, что в октябре 2023 года компания «Редевелопмент» обратилась в орган за заданием на разработку проектной документации, его выдали в ноябре.

Начать проектирование было невозможно из-за нарушений в выданном чиновниками техническом задании, счел собственник и обратился в суд. Компания требовала у службы выдать новый документ.

Претензии касались трех разделов. Представитель «Редевелопмента» отметил, что чиновники указали данные одного охранного документа (№ 129-р от 2019 г.), а в ЕГРН на здание записано другое (№ 178 от 2015 г.). Компания заявила, что не получала документ 2019 года. Также в суде фирма указала на неточность формулировки об отсутствии предмета охраны: вместо предписанной фразы «Необходимо разработать и утвердить Минкультуры» стояло «Не утвержден». Представитель общества также обратил внимание на неполный перечень необходимых работ.

В июле 2025 года Арбитражный суд Астраханской области признал претензии необоснованными. По охранному обязательству суд пояснил, что оно переходит к новому владельцу автоматически. Служба в мае 2025 года выдала «Редевелопменту» актуальный документ, а его суть не изменилась. Формулировка «Не утвержден» в документе корректна, так как разработка предмета охраны зависит от регионального бюджета. Суд отметил, что собственник не объяснил, как этот пункт нарушает его законные права и интересы, связанные с сохранением объекта культурного наследия.

Недостатки в задании, на которые указывает истец, несущественны, не мешают разработке проектной документации и не делают задание недействительным, решил суд.

Компания дважды обжаловала решение, однако в октябре прошлого года оно устояло в апелляции, а в минувший понедельник — в кассации. Владелец ООО «Редевелопмент» Алексей Опимаков рассказал «Ъ», что пока не знает, как быть с решением суда и что делать с электростанцией.

Нина Шевченко