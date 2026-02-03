В Астрахани планируют построить 3 ФОКа за 2,2 млрд руб. по концессионным соглашениям

Министерство физической культуры и спорта Астраханской области планирует возвести три ФОКа на территории Трусовского района посредством заключения концессионных соглашений. Общая стоимость проектов — 2,2 млрд руб. Реализация запланирована на 2027-2028 годы. Соответствующее распоряжение областного правительства от 30 января 2026 года опубликовали на официальном портале правовой информации.

Фото: Архив ИА «Общественное мнение»

В документе речь идет о Дворце единоборств площадью 5,2 тыс. кв. м на ул. Магистральной, физкультурно-оздоровительном комплексе для прыжков на батуте площадью 5,1 тыс. кв. м в микрорайоне АЦКК и ФОКе для занятий спортивной гимнастикой и акробатикой площадью 6 тыс. кв. м на Аэропортовском шоссе. Конкурс по заключению концессионного соглашения пока не объявлен.

Эти объекты пытаются построить за счет концессий уже не первый год. В августе 2024 года, по данным ГИС «Торги», на конкурс был выставлен аналогичный лот, но в итоге торги были отменены по решению организатора.

Строительство «Дворца единоборств» в Трусовском районе выносилось на общественное обсуждение минспортом региона еще в 2019 году. По результатам опроса, подавляющее большинство астраханцев были за возведение ФОКа.

Марина Окорокова