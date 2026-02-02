Росприроднадзор требует 412 млн за загрязнение пруда-отстойника в Балакове

Арбитражный суд Саратовской области принял к рассмотрению иск Росприроднадзора к ООО «Комплекс вспомогательных производств» (КВП). Спор начался из-за вреда почве в районе пруда-отстойника «озеро Моховое» в Красноярском МО (СПК «колхоз им. Свердлова»), поскольку компания добровольно не возместила ущерб, сообщили в пресс-службе ведомства.

Надзорное ведомство обнаружило, что почва загрязнена нефтепродуктами, железом, марганцем, медью, свинцом, цинком. Это привело к деградации земель и ухудшению их качественного состояния.Ущерб оценен в 411,8 млн руб. Предварительное судебное заседание назначено на 2 марта.

ООО «Комплекс вспомогательных производств» зарегистрировано в Саратове в ноябре 2007 года. Основной вид деятельности — ремонт машин и оборудования. Правопредшественником является ликвидированное в ноябре 2007 года ОАО «Балаковское химволокно». С сентября 2008 КВП руководит Валерий Тюлюкин. Учредители — саратовское АО «Агрофинанс» (оптовая торговля зерном) и директор акционерного общества Виктор Ершов. Он также значится руководителем ООО «Промотходы», АО «Актив-Групп», ЗАО «Финактив». В 2024 году оборот КВП составил 39 млн руб. По сравнению с 2023 годом выручка выросла на 416%. Однако чистая прибыль снизилась на 143% — убытки составили 50 млн руб.

Водоем, частично находящийся в частной собственности и предназначенный для коммунального обслуживания, входит в балаковскую систему водоотведения. Пруд-отстойник ранее уже становился объектом внимания надзорных органов. В 2012 году КВП за 6,2 млн руб. приобрело участок у администрации Балаковского района в составе 33 земельных участков бывшего завода «Химволокно». С 2017 года распоряжается водоемом ООО ПК «БВО», получающее плату от МУП «Балаково-Водоканал» за транспортировку сточных вод.

В июне 2015 года между КВП и администрацией района возник спор: компания потребовала 4,4 млн руб., утверждая, что переплатила за землю из-за наличия объектов коммунальной инфраструктуры. Администрация подала встречный иск, оценивая неосновательное обогащение покупателя за 33 участка в 131 млн руб. Суд поддержал КВП, а чиновникам указал, что они неверно истолковали положение закона (ст. 36 Земельного кодекса). Решение устояло в апелляции, а затем в кассации в 2017 году.

В октябре 2023 года Росприроднадзор также выявил загрязнение этого же пруда-отстойника. Ущерб оценили в 772,7 млн руб. Ответчиком выступило ООО «Производственный комплекс №5».

