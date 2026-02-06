В Волжском выставили на торги недострой осужденного экс-депутата Госдумы

В Волгоградской области выставлен на торги недострой на ул. 40 лет Победы, 65а в Волжском. Аукцион объявила администрация города 4 февраля. Начальная цена торгов 9,4 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последний собственник здания должен был завершить строительство, но не обращался за разрешением

Фото: torgi.gov.ru Последний собственник здания должен был завершить строительство, но не обращался за разрешением

Фото: torgi.gov.ru

Согласно данным ГИС «Торги», площадь застройки составляет 994,1 кв. м. Степень готовности — 22%. Прием заявок на участие в аукционе завершится 11 марта, а итоги подведут 17 марта. В Росреестре указано, что кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства составляет 4,6 млн руб. Форма собственности частная.

Недострой несколько раз фигурировал в арбитражных спорах. Так, в 2017 году, когда объект принадлежал волгоградскому ООО «Владелец» (ликвидировано в ноябре 2021 года), администрация Волжского через суд требовала оградить строительную площадку. На тот момент степень готовности здания также составляла 22%. Суд согласился с тема, что участок должен быть огорожен, но отказал в иске. Суд постановил, что вопрос нужно решать не через гражданский иск о принуждении к действиям, а через административную ответственность владельца объекта за нарушение муниципальных правил.

Также недостроенное здание упоминалось в споре 2024 года. В акте суда указано, что волгоградский предприниматель Егор Заикин приобрел объект в августе 2021 года, а в октябре заключил договор аренды с администрацией Волжского без торгов для завершения строительства. Предполагалось, что дом быта преобразуют в крытый теннисный корт. Однако, как утверждали в иске представители муниципалитета, господин Заикин за разрешением на строительство не обращался. В августе 2024 года срок действия договора аренды истек, и в сентябре администрация обратилась в суд с требованием изъять недострой из частных рук.

В ходе спора была проведена судебная экспертиза, которая установила рыночную стоимость объекта — 9,4 млн руб. Техническое состояние недостроенного здания удовлетворительное, несущие конструкции работоспособны, а завершение строительства возможно. Угроза внезапного обрушения отсутствовала. Также было установлено, что консервация объекта не производилась. В декабре 2025 года суд полностью удовлетворил требования чиновников, а в конце января этого года отменил обеспечительные меры в виде запрета сделок. Решение не обжаловалось.

По данным V1.RU, с 2012 года здание и земельный участок арендовала компания экс-депутата Госдумы V и VI созывов Олега Михеева ООО «Диамант Девелопмент Групп». В 2014 году договор разорвали из-за задолженности по арендным платежам. В июне 2025 года Советский районный суд Волгограда заочно приговорил Михеева к пяти с половиной годам колонии и штрафу за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был объявлен в федеральный розыск еще в 2018 году.

Нина Шевченко