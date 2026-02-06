Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Волжском выставили на торги недострой осужденного экс-депутата Госдумы

В Волгоградской области выставлен на торги недострой на ул. 40 лет Победы, 65а в Волжском. Аукцион объявила администрация города 4 февраля. Начальная цена торгов 9,4 млн руб.

Последний собственник здания должен был завершить строительство, но не обращался за разрешением

Последний собственник здания должен был завершить строительство, но не обращался за разрешением

Фото: torgi.gov.ru

Последний собственник здания должен был завершить строительство, но не обращался за разрешением

Фото: torgi.gov.ru

Согласно данным ГИС «Торги», площадь застройки составляет 994,1 кв. м. Степень готовности — 22%. Прием заявок на участие в аукционе завершится 11 марта, а итоги подведут 17 марта. В Росреестре указано, что кадастровая стоимость объекта незавершенного строительства составляет 4,6 млн руб. Форма собственности частная.

Недострой несколько раз фигурировал в арбитражных спорах. Так, в 2017 году, когда объект принадлежал волгоградскому ООО «Владелец» (ликвидировано в ноябре 2021 года), администрация Волжского через суд требовала оградить строительную площадку. На тот момент степень готовности здания также составляла 22%. Суд согласился с тема, что участок должен быть огорожен, но отказал в иске. Суд постановил, что вопрос нужно решать не через гражданский иск о принуждении к действиям, а через административную ответственность владельца объекта за нарушение муниципальных правил.

Также недостроенное здание упоминалось в споре 2024 года. В акте суда указано, что волгоградский предприниматель Егор Заикин приобрел объект в августе 2021 года, а в октябре заключил договор аренды с администрацией Волжского без торгов для завершения строительства. Предполагалось, что дом быта преобразуют в крытый теннисный корт. Однако, как утверждали в иске представители муниципалитета, господин Заикин за разрешением на строительство не обращался. В августе 2024 года срок действия договора аренды истек, и в сентябре администрация обратилась в суд с требованием изъять недострой из частных рук.

В ходе спора была проведена судебная экспертиза, которая установила рыночную стоимость объекта — 9,4 млн руб. Техническое состояние недостроенного здания удовлетворительное, несущие конструкции работоспособны, а завершение строительства возможно. Угроза внезапного обрушения отсутствовала. Также было установлено, что консервация объекта не производилась. В декабре 2025 года суд полностью удовлетворил требования чиновников, а в конце января этого года отменил обеспечительные меры в виде запрета сделок. Решение не обжаловалось.

По данным V1.RU, с 2012 года здание и земельный участок арендовала компания экс-депутата Госдумы V и VI созывов Олега Михеева ООО «Диамант Девелопмент Групп». В 2014 году договор разорвали из-за задолженности по арендным платежам. В июне 2025 года Советский районный суд Волгограда заочно приговорил Михеева к пяти с половиной годам колонии и штрафу за покушение на мошенничество в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ). Он был объявлен в федеральный розыск еще в 2018 году.

Нина Шевченко