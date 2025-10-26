Главные новости за неделю 20 – 26 октября. Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Провал асфальта глубиной в три метра и площадью в 90 «квадратов» образовался 20 октября на пересечении 1-го Муринского проспекта и улицы Харченко. Пострадавших в результате аварии нет, однако потребовалась эвакуация жильцов одного из домов. В «Водоканале» признали факт прорыва старого канализационного коллектора. Следующие несколько дней жители севера Петербурга жаловались на неприятные запахи и мертвую рыбу в Муринском ручье и Охте. В пятницу, 24 октября Александр Беглов заявил, что просадка грунта стабилизирована, однако в тот же день в Смольном признали, что нечистоты с поврежденного коллектора оказались в Муринском ручье, а Росприроднадзор заявил об угрозе загрязнения Невы.

Санкт-Петербургский городской суд рассмотрел апелляционные жалобы на приговор Валерию Шляфману по делу об убийстве певца Игоря Талькова, совершенном в октябре 1991 года. Его оставили без изменений, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов. Сторона защиты просила отменить приговор, а Шляфмана оправдать. Против удовлетворения апелляционных жалоб возражала представитель потерпевший. Прокурор также просила не менять приговор, вынесенный Петроградским районным судом. Городской суд оставил решение в силе.

Полиция Петербурга посчитала, что песня рэпера-иноагента Noize MC «Светлая полоса», которую исполняла уличная певица Диана Логинова (Наоко), дискредитирует ВС РФ, поскольку ее слушают украинцы во время атаки дронов. Такие выводы содержатся в протоколе, составленном на исполнительницу. Как сообщила «Ъ-СПб» руководитель объединенной пресс-службы городских судов Дарья Лебедева, данную информацию правоохранители нашли в соцсетях, приведя оттуда цитату некоего поклонника артиста с Украины, написавшего, что он «включал трек в Киеве во время атаки дронов и чувствовал поддержку артиста».

Народный артист РСФСР Михаил Боярский во время творческой встречи в Театре имени Ленсовета заявил о завершении драматической карьеры. В ходе мероприятия господин Боярский уточнил, что у него нет новых проектов, он нигде не снимается. «Я много работал, больше полувека. Когда я все это успел сделать? Не понимаю. Много или мало? Мне 76 лет в декабре будет. Все, что мог, я совершил»,— подытожил актер. При этом в самом театре «Ъ-СПб» пояснили, что речь не идет об уходе Михаила Боярского со сцены — его имя по-прежнему значится в двух репертуарных спектаклях.

Представители Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) опровергли сообщение о том, что технико-экономическое обоснование (ТЭО) модернизации судостроительного завода «Северная верфь» в Санкт-Петербурге будет завершено к ноябрю 2025 года, а объем инвестиций в проект вырастет с 300 млрд до 600 млрд рублей. ТЭО проекта планируют сформировать к весне 2026 года, заявили в компании. За день до этого появилась информация об удвоении инвестиций в связи с уточнением объемов работ, а также с включением в смету дополнительных объектов и оборудования. Об этом слышали и в администрации Петербурга.

АО «Романов», входящее в «Алмаз-Антей», начнет выпускать тяжелые полноприводные грузовики под брендом «БАЗ» (Брянский автозавод) на бывшем заводе Scania и MAN в Шушарах. На заводе будут выпускать грузовики с колесной формулой 6 х 6 разработки Обуховского завода: БАЗ S32A50, тягачи S34A10 и S35A10 с одним и двумя спальными местами, а также грузовики с бортовой платформой S32A30 и S34A30. Производственная мощность предприятия составляет 2 тыс. единиц техники в год, в 2026 году на нем планируют собрать 600 грузовиков.

По итогам аудита «Таврического» банка временная администрация в лице «Агентства по страхованию вкладов» (АСВ) установила, что обязательства финансовой организации составляют 230,7 млрд рублей, а активы — 93,5 млрд рублей. На прошлой неделе суд признал «Таврический» банк банкротом и открыл конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначили АСВ.

Депутаты парламента Санкт-Петербурга одобрили в первом чтении изменение бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. После корректировки доходы города в этом году составят 1,387 тран рублей +4,5% к утвержденому бюджету. Основой прирост, по расчетам Смольного, будет обеспечен за счет налога на прибыль физических лиц (НДФЛ) — +51 млрд к нынешним 553,5 млрд рублей. Дополнительные доходы позволят на 40 млрд рублей сократить плановый дефицит и увеличить финансирование социальной сферы.

К строительству первого участка КАД-2 протяженностью 82 километра планируют приступить в начале 2026 года, заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин. В рамках следующего этапа проведут модернизацию Южного полукольца А-120, отметил чиновник. Во вторник, 23 октября, были оглашены сроки по второму этапу КАД-2: контракт на строительство планируется заключить в 2026 году, а проект будет готов в 2027 году. Подробнее — в материале «КАД-2 поедет ко второму этапу».

Октябрьский райсуд Петербурга заключил под стражу директора «Жилищного агентства Невского района» (Невское РЖА) Андрея Соколова и депутата МО «Оккервиль» Дениса Маткаша. Следствие полагает, что фигурнаты совместно с другими неустановленными лицами похитили 3,52 млн рублей, выделенных «Невскому форту» по контрактам с Невским РЖА для оказания услуг по круглосуточной охране домов на проспекте Обуховской Обороны и набережной реки Оккервиль, а также не менее 5 млн рублей, выделенных на выплаты зарплаты фиктивно трудоустроенных дворников.

Собственники крупных торговых комплексов и бизнес-центров Петербурга обратились к Александру Беглову с просьбой не утверждать новый отчет о кадастровой стоимости недвижимости или не поднимать налог на имущество до 2%, сохранив его на нынешнем уровне в 1,5% в 2026 году. Среди авторов обращения 11 компаний, в том числе холдинг «Адамант» (22 ТЦ), ГК «Империя» (48 БЦ «Сенатор»), УК «Теорема» (12 БЦ), собственники ТЦ «Жемчужная плаза», «Лето», «Невский центр», «Пассаж», «Московский универмаг» и аутлета «Пулково».

В Петербурге суд арестовал генерального директора компании ООО «Марта-Модуль-8» Марата Асланова. По версии следствия, он заключил госконтракт на 77 млн рублей на ликвидацию несанкционированной свалки в Пушкинском районе и предоставил документы о том, что отходы утилизируют на мусорных полигонах. Фактически же фигурант организовал вывоз на участок в Ленобласти отходов третьего класса опасности, причем большая часть из них оказалась в границах «Невского пятачка». Экспертиза оценила стоимость ущерба экологии в 12,9 млн рублей. Подробнее об обвинениях — в материале «Свалке у памятника подготовили статью».

На Ладожском вокзале частично обрушилась крыша 12-й платформы, фрагменты строения упали на платформу и железнодорожные пути. «Около 18:00 произошло локальное обрушение асфальтового покрытия в зоне парковки автомобильного транспорта»,— заявили в пресс-службе Октябрьской железной дороги. Движение поездов не нарушено, пострадавших нет. Вход на вокзал с улицы Зольная закрыт, организована эвакуация автомобилей, находившихся в зоне инцидента. СКР возбудил дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

Диану Чистякову, ведущую блог про тру-крайм, арестовали до 22 декабря по обвинению в покушении на теракт. Согласно следственным материалам, не позднее 19:49 22 октября фигурантка бросила не менее трех бутылок с зажигательной смесью на территорию полка охраны и конвоирования МВД в Купично. Загорелась только одна бутылка, упавшая рядом со служебными автомобилями. Целью обвиняемой, по версии следствия, была «дестабилизация деятельности органов власти и воздействие на принятие ими решений». Подробнее о деле — в материале «Тру-крайм вышел в оффлайн».

Транспортная группа FESCO планирует запустить регулярную морcкую линию между Санкт-Петербургом и портами Бразилии в декабре 2025 года. Об этом на конференции «Рынок лесосырья и продукции деревообработки — 2025» заявил начальник отдела продаж экспортных перевозок компании Илья Каприцын. На маршрут Санкт-Петербург — Сантос — Паранагуа — Итапоа — Рио-Гранде — Санкт-Петербург выйдут два контейнеровоза вместимостью 1,7 тыс. TEU (эквивалент 20-футового контейнера) каждый, отметил господин Каприцын.

В церкви святого Георгия в Колтушах 23-24 октября прошел XXXVII Синод Церкви Ингрии, где поднимался вопрос о необходимости смены названия. Из 22 присутствующих членов Синода 21 высказался «за», один воздержался. Затем было предложено три варианта нового названия. В итоге 18 из 22 человек приняли решение назвать религиозное учреждение Российской Лютеранской Церковью (РЛЦ).

На неделе «Зенит» выиграл два матча. В среду, 22 октября, команда разгромила «Оренбург» со счетом 6:0, завершив выступление на групповой стадии Кубка России по футболу. Эта победа стала для петербуржцев шестой подряд, что позволило им установить рекорд: никто еще не добивался максимального результата на этой стадии турнира. За сине-бело-голубых забили Юрий Горшков, Жерсон, Вадим Шилов, Густаво Мантуан и дважды Александр Ерохин, ставший самым результативным игроком. В воскресенье, 26 октября, Зенит» со счетом 2:1 обыграл московское «Динамо» на «Газпром Арене» в матче 13-го тура чемпионата России по футболу и приблизился к лидерам — «Локомотиву» и ЦСКА. Петербуржцев отделяет от них очко. Голами у хозяев отметились Андрей Мостовой и Густаво Мантуан. Еще один мяч, в исполнении Педро, отменили судьи.

Временно исполняющий обязанности ректора Санкт-Петербургского гуманитарного университета (СПбГУП) Евгений Лубашев направил обращение к Федерации независимых профсоюзов России с просьбой выделить вузу финансирование в размере 716 млн рублей, чтобы не допустить «кассового разрыва», возникшего при прежнем руководстве. «Сложившаяся ситуация создает реальную угрозу прекращения образовательного процесса, массового нарушения трудовых прав коллектива и социальных волнений среди студентов»,— пишет в своем обращении новый ректор. Ранее Генпрокуратура РФ представила данные о злоупотреблениях отстраненного ректора Александра Запесоцкого. Сам господин Запесоцкий заявил, что отвергает обвинения. Подробнее об отстранении бывшего ректора СПбГУП и его реакции на это — в материале «Ъ-СПб» «Ректор объяснился, не отходя от кассы».